Dopo 2 anni e mezzo Street Fighter 5 riceve le Loot Box

'Marracash - 10 anni Dopo' - esce oggi il nuovo feat che chiude il dissing con Fabri Fibra : È uscito oggi 'Marracash - 10 anni dopo', la riedizione di 'Marracash', primo album (omonimo) ufficiale dello storico membro della Dogo Gang, pubblicato nel 2008. Il disco, che all'epoca ebbe un ottimo riscontro, sia a livello di pubblico che di critica, è considerato da molti appassionati tra i migliori album della storia del rap italiano, oltre che uno di quei lavori fondamentali per abituare il pubblico ad un immaginario e ad un linguaggio, ...

Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi : “Ora debito più sostenibile” : Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi: “Ora debito più sostenibile” I ministri delle Finanze dell’area Euro hanno raggiunto l’accordo sull’uscita della Grecia dal programma di aiuti e sull’estensione di 10 anni delle scadenze del suo debito pubblico. Atene si impegna a mantenere un bilancio pubblico con un forte avanzo primario. […] L'articolo Dopo 8 anni finisce il commissariamento ...

Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi : “Ora debito più sostenibile” : I ministri delle Finanze dell'area Euro hanno raggiunto l'accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti e sull'estensione di 10 anni delle scadenze del suo debito pubblico. Atene si impegna a mantenere un bilancio pubblico con un forte avanzo primario. Resta un controllo trimestrale sul rispetto degli impegni.Continua a leggere

Tolta la scorta a Ingroia Dopo 27 anni. "Sono in pericolo - mi cercava la figlia di Riina" : "Mi è stata Tolta la scorta dopo 27 anni in modo burocratico, senza alcun confronto sulle attuali condizioni di rischio. Me ne sono lagnato formalmente con una lettera inviata prima all'allora ministro dell'interno, Marco Minniti, poi al suo successore, Matteo Salvini, senza ricevere alcuna risposta. È un fatto grave: io ero, sono e resto in pericolo". Antonio Ingroia, intervistato dall'Agi, commenta la decisione di di revocare la ...

Dopo 8 anni la Grecia esce dal programma di aiuti dell'Ue : Lussembgurgo , askanews, - I ministri delle Finanze dell'Eurozona, riuniti in Lussemburgo, hanno sancito la chiusura del commissariamento per la Grecia che finalmente, Dopo 8 anni, esce dal programma ...

Uccise il ladro : Birolo è innocente Odissea finita Dopo 6 anni "Farò il contadino - calvario inutile" : La madre e la sorella di Igor Ursu, il moldavo ventiduenne che la notte tra il 25 e il 26 aprile 2012 morì durante una rapina in una tabaccheria padovana, dovranno farsene una triste ragione. Perché ieri la Corte di cassazione ha assolto definitivamente Franco Birolo, il tabaccaio di Civé di Correzzola Segui su affaritaliani.it

Sanremo - omicidio Dopo incidente : accoltellato uomo di 63 anni : omicidio efferato per le strade di Sanremo, dove un uomo di 63 anni è stato ucciso a coltellate dopo una colluttazione causata da un incidente. La vittima in questione è Fernando Foschini, ex titolare ...

Il giallo dello sciatore restituito dal ghiacciaio Dopo 60 anni : appello per dargli un nome : dopo anni di ricerca e analisi sui resti, la polizia ha deciso di diffondere le foto dell’equipaggiamento dello sciatore senza nome ritrovato in Valtournenche, in Valle D'Aosta, nella speranza che qualcuno possa riconoscere in quegli oggetti una persona cara e dargli finalmente una identità.Continua a leggere

Orietta Berti/ Coach di Valeria Rossi : "Dopo cinquantadue anni di carriera sono ancora qui" (Ora o mai più) : Orietta Berti tornerà questa sera su Rai Uno per il terzo appuntamento di Ora o mai più. Coach di Valeria Rossi, dovrà cercare di risalire dall'ultima posizione conquistata nel corso di...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:43:00 GMT)

SANREMO - OMICIDIO IN STRADA : ACCOLTELLATO Dopo anni DI LITIGI/ Una scena da film poliziesco : SANREMO, OMICIDIO in STRADA: ACCOLTELLATO DOPO ANNI di LITIGI. Vittima un ex barista, il killer è stato arrestato grazie alla testimonianza di un passante(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:06:00 GMT)

Jalisse - duro sfogo : «Astio contro di noi». Le parole 21 anni Dopo Sanremo : 'Astio contro di noi', i Jalisse di Ora o mai piu` si sfogano dopo 21 anni da Sanremo. Intervista Vinsero il Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole, ma poi sparirono dalle scene. Oggi i ...

Alberto Fortis 40 anni Dopo con un disco che ricorda l'esordio dell'artista soul : PRIMAPRESS, - ROMA - Esce oggi il doppio album che celebra i 40 anni dal disco di esordio di Alberto Fortis. In questo lavoro , Azzurra Music, c'è la rivisitazione e la reinvenzione del primo disco, ...

Addio Troika - l'Eurogruppo trova l'accordo sui debiti : Dopo otto anni è finita la crisi della Grecia : Il commissario Moscovici: "E' un momento storico". Atene può dire Addio alla Troika. I 15miliardi della tranche di aiuti finale daranno al governo unbuffer di capitale che coprirà tutti i bisogni finanziari delprossimo anno.

Grecia - stop alla troika Dopo 8 anni. Ok all'alleggerimento del debito : dopo circa otto ore di negoziato, l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di principio sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti che contiene, tra l'altro, misure per alleggerire il debito. Secondo quanto si apprende, i ministri dell'Eurozona hanno poi deciso che l'ultima tranche di prestiti sarà di 15 miliardi di euro.In base all'accordo, la Grecia può posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ...