Doping Magnini | i colleghi Dotto e Paltrinieri si stringono attorno all’ex capitano della

L’annuncio di Magnini : “finita la bufera Doping - sposerò la Palmas” : Filippo Magnini deve difendersi dalle nuove accuse di doping, dopodiché convolerà a nozze con la compagna Giorgia Palmas sulle spiagge della Sardegna “Giorgia (Palmas, ndr) e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze”. Lo dice Filippo Magnini in un’intervista esclusiva a Chi, in edicola da domani, ...

Pechino Express 2018 : Filippo Magnini - deferito per Doping - rinuncia. Arrivano Le Coliche : Filippo Magnini Filippo Magnini non parteciperà a Pechino Express 2018. L’ex nuotatore pesarese, due volte campione del mondo, era stato annunciato ufficialmente come concorrente del road game di Rai 2, in coppia con la sorella Laura. Ma l’affair antidoping nel quale è stato coinvolto lo ha costretto nelle ultime ore a rinunciare al programma, e la produzione ha già trovato dei sostituti. Pechino Express 2018: Filippo Magnini dovrà ...

Nuoto - Filippo Magnini e l’udienza al Tribunale AntiDoping. Spuntano le intercettazioni : “Vediamoci in autostrada - portami i funghi” : È stata fissata la data dell’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. Il 12 luglio (ore 14.00) il due volte Campione del Mondo dei 100 metri dovrà presentarsi per rispondere dei capi di accusa: consumo o tentato consumo di sostanze dopanti, favoreggiamento, somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata. Il TNA ha richiesto una squalifica di ben 8 anni per il nuotatore che si è ...

Caso Doping Magnini : udienza fissata per il 12 luglio : Filippo Magnini dovrà rispondere davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping delle accuse che potrebbero portarlo alla squalifica E’ stata fissata per il 12 luglio alle 14 l’udienza davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping, Tna, di Filippo Magnini per il quale è stata chiesta una squalifica di 8 anni. Il calendario delle udienze stabilito dalla prima sezione del Tna per il mese di luglio 2018: 2 ...

Doping - Magnini : "Evidente ingiustizia" : Filippo Magnini contrattacca dopo la richiesta di squalifica di otto anni da parte della Procura antiDoping. "È un'evidente ingiustizia. Dopo tutta la collaborazione prestata nelle indagini in questi ...