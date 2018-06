Donte DiVincenzo | un’eccellenza ‘italiana’ dal Draft NBA | “ad Antetokounmpo farò mangiare

sportfair

: Donte DiVincenzo ?? @Bucks #NBADraft - PlayersTribune : Donte DiVincenzo ?? @Bucks #NBADraft - BIGEASTMBB : #NBA Draft Availability - @NovaMBB’s Donte DiVincenzo - JClarkNBCS : Donte Divincenzo draft suit #NBADraft #Villanova -

(Di venerdì 22 giugno 2018)è stato scelto dai Bucks nelNBA della scorsa notte. Il primo step a Milwaukee? Far provare un po’ di pasta adNella notte di ieri è andato in scena ilNBA 2018. I Milwaukee Bucks si sono assicurati, prodotto di Villanova che ha trascinato i suoi Wildcats alla vittoria del torneo NCAA. Il talento dalle chiare origini italiane ha già le idee chiare su quali dovranno essere i suoi passi in NBA: “devo dire a Giannis di provare la pasta fatta in casa di mia madre. Devo portargliene un po’. Sono una squadra da Playoff e sono… in crescita. Il mio lavoro è semplicemente andare lì senza egocentrismo e semplicemente essere quello che lavora più duramente e guadagnarmi la fiducia delle persone attorno a me”. L'articolo, un’eccellenza ‘italiana’ dalNBA: “ad...