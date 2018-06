Disastro Ilary Blasi | mazzata vera Pubblico inferocito | succede tutto in diretta

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) Balalaika, gli ascolti della puntata andata in onda giovedì 21 giugno sono stati decisamente più confortanti di quella dell’esordio: il programma in onda su Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia 2018 è stato visto da una media di 2.320.000 milioni telespettatori, pari al 15,4% di share, contro la media di 1.680.000 telespettatori (10,4% di share) della prima. Ma la crescita dello show, già registrata nelle precedenti puntate, condotto dae e Nicola Savino che vanta anche la partecipazione di Belen Rodriguez, Diego Abatantuono, il mago Forest e la Gialappa’s Band non è bastata. Non solo a battere la concorrenza, cioè Don Matteo su Raiuno (per la cronaca la fiction in replica ha ottenuto ascolti tv pari a 2.833.000 telespettatori medi e il 15,4% di share). Brutte notizie per& Company: il programma è stato sospeso. Quello trasmesso giovedì, ...