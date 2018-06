Dilbar | il super yacht più grande e costoso del mondo conquista Capri GALLERY

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Lungo 156 metri, ilè di proprietà del magnate russo di origine uzbeka Alisher Usmanov Glipiù desiderati e costosi deliniziano a popolare i mari e le spiagge della nostra bellissima penisola come dimostra il recente arrivo all’isola di(Na) delche vanta il primato di essere lopiù lungo edell’intero globo. Lungo 156 metri e con una stazza di ben 16mila tonnellate, questoappartiene magnate russo di origine uzbeka Alisher Usmanov, numero uno del quotidiano Kommersant e del provider Mail.Ru. Ilpuò coccolare 40 ospiti in 20 lussuose cabine e 80 membri dell’equipaggio, non mancano inoltre piscina, sauna, sale da ballo, un sottomarino ed un eliporto che ospita ben 2 elicotteri. L'articolo, ilpiùdelSPORTFAIR.