Di Pillo | nuovo assessore Sport | Cultura e Giovani è Denicolò

(Di venerdì 22 giugno 2018) Di: Ripongo in lei tutta la mia stima e tutta la mia fiducia Roma – Di seguito le parole riportate su Facebook da Giuliana Di, presidente del Municipio X. “Oggi ho firmato l’ordinanza per assegnare le deleghe allo, alla, alle Politicheli e Grandi Eventi a Silvana. Persona professionale e competente con un passato di consigliere regionale del Lazio con il Movimento 5 Stelle. Ripongo in lei tutta la mia stima e tutta la mia fiducia, sono convinta che saprà assolvere a tale compito nel migliore dei modi”. L'articolo Diproviene da RomaDailyNews.