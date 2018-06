Di Maio | Vera lebbra è ipocrisia europea

Governo Conte - ecco chi sono veramente i ministri : dai “politici” come Di Maio - Salvini - Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia ( Bonafede ) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

