Di Maio - stop pubblicità gioco d'azzardo : ANSA, - AVELLINO, 22 GIU - "Più si è disperati più si cade nel vortice del gioco d'azzardo. Questo è un sistema che va cambiato, nel primo decreto di questo governo aboliamo la pubblicità sul gioco d'...

Di Maio - in settimana stop vitalizi : ANSA, - ROMA, 22 GIU - La prossima settimana "credo sia buona per abolire i vitalizi agli ex parlamentari. E' una questione di giustizia sociale, dobbiamo ricominciare a mettere al centro alcuni ...

Negozi - «stop aperture nei giorni festivi» Di Maio apre nuovo fronte sul lavoro : Il vice premier: rivedere la liberalizzazione voluta da Monti? «Certo». L’ipotesi di tornare alla chiusura di domenica con deroghe decise a livello locale. Il sostegno di sindacati e piccoli commercianti. No da consumatori e grande distribuzione

Censimento rom - Salvini : non mollo. Stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Censimento rom - Di Maio stoppa Salvini che rilancia : 'Non mollo e vado dritto' : Il ministro dell'Interno insiste e agita sempre più la maggioranza, con il premier Conte e il suo vice dell'M5s che prendono le distanze. Il Commissario europeo Moscovici ricorda: 'Rispettare regole ...

RIDER - DI Maio INCONTRA FOODORA E GLOVO/ Ministro alle aziende : “no ricatti - stop alla precarietà” : FOODORA contro Di MAIO e il decreto dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui RIDER, assumiamoli"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Di Maio - stop tetto contante non previsto : ANSA, - ROMA, 14 GIU - "Nel contratto questo punto non c'è, lavoriamo su altri fronti: per esempio quello che vivono tanti commercianti in Italia, nel pagamento elettronico, dobbiamo eliminargli i ...

Di Maio ferma Salvini : "Stop al tetto sul contante non è nel contratto" : Non è nel contratto. Così Luigi Di Maio ferma Matteo Salvini sull'abolizione del tetto all'uso del contante, un annuncio fatto ieri dal leghista all'Assemblea di Confesercenti, che ha suscitato polemiche e preoccupazioni, perché dietro al contante si nasconde spesso la corruzione, l'evasione, il denaro che non vuol essere tracciato.I Paesi più evoluti hanno avviato strategie che puntano a un futuro senza contante, ...

Il fedelissimo di Di Maio Buffagni stoppa Sarmi per la Cdp : "Non è il cambiamento" : L'ipotesi di Massimo Sarmi alla guida della Cdp "non mi sembra il cambiamento". E' netto il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, portavoce alla Camera del gruppo parlamentare, rispetto all'imminente rinnovo dei vertici della cassa. Buffagni ne ha parlato a Milano a margine del Consob Day. Rispetto alle nomine nelle società pubbliche "ci sono delle scadenze che stiamo affrontando".L'esponente dei 5 Stelle conferma ...