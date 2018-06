Di Maio | settimana buona per abolire i vitalizi | poi le pensioni d' oro

Di Maio : «Per il reddito cittadinanza otto ore di lavoro gratis a settimana» : Luigi Di Maio , Ansa, Obiettivo del reddito di cittadinanza «non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è ...

Gli M5s studiano un nuovo direttorio che affianchi Di Maio. Squadra di sottogoverno pronta la prossima settimana : Lo scacchiere è complesso. Affinché tutto sia in ordine, questa volta, è necessario incastrare tante e diverse caselle: viceministri, sottosegretari, presidenti di commissione, capigruppo da rinominare sia della Lega sia M5s e questore anziano. E il Movimento 5 Stelle, in questa fase di cambiamenti radicali, prepara anche la nascita di una sorta di nuovo direttorio che possa affiancare Luigi Di Maio.Tutte le nuove nomine ...

'Con i riders ci vediamo tra 1 settimana - ora salario minimo' - Di Maio - : Roma, 4 giu. , askanews, Con i riders 'ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione'. A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha raccontato ...

Le giravolte di Di Maio e il gattino di Boschi : Palazzo - tutto il peggio della settimana : E poi la promessa di Di Battista di non allearsi con la Lega, la rabbia di Alfano e il ritorno di Antonio Razzi. Anche in questi giorni, la politica non si è risparmiata uscite incredibili. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Le giravolte di Di Maio e il gattino di Boschi : Palazzo - tutto il peggio della settimana : E poi la promessa di Di Battista di non allearsi con la Lega, la rabbia di Alfano e il ritorno di Antonio Razzi. Anche in questi giorni, la politica non si è risparmiata uscite incredibili. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Premier - Di Maio : entro fine settimana scioglieremo nodo premier : Milano , askanews, - "Approvato il contratto di governo, nelle prossime ore, e quindi questo fine settimana, scioglieremo anche la riserva sul premier e poi ci dedicheremo alla formazione della ...

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima settimana : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega. «Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa», ha detto il leader di Forza Italia...

Contratto M5S-Lega - Di Maio : le risorse ci sono - speriamo di partire la prossima settimana : Nel programma 'ci sono i tagli ai costi della politica: è un sogno poter fare una legge che inizia a togliere di mezzo molti di questi sprechi', ha aggiunto. LEGGI ANCHE Al Sud dimenticato resta solo ...

Contratto M5S-Lega - Di Maio : le risorse ci sono - speriamo di partire la prossima settimana : «Qualcuno fa il conto della serva sul nostro programma e chiede dove sono le entrate. sono nei margini in Ue che dobbiamo andarci a riprendere per poter spendere soldi. E a giugno comincia...

M5S-Lega - Di Maio : il contratto? Le risorse ci sono - speriamo di partire la prossima settimana : «Qualcuno fa il conto della serva sul nostro programma e chiede dove sono le entrate. sono nei margini in Ue che dobbiamo andarci a riprendere per poter spendere soldi. E a giugno comincia...

Contratto M5S-Lega - Di Maio : fanno i conti delle serva le risorse ci sono - speriamo di partire la prossima settimana : «Qualcuno fa il conto della serva sul nostro programma e chiede dove sono le entrate. sono nei margini in Ue che dobbiamo andarci a riprendere per poter spendere soldi. E a giugno comincia...

Governo : Di Maio - questa settimana deve essere risolutiva per forza : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un contratto di tempi record, i mercati devono prendere atto anche di questo. questa settimana deve essere risolutiva per forza, quindi daremo una risposta nei prossimi giorni al Presidente Mattarella”. Lo dice Luigi Di Maio, allontanandosi da un ristorante poco distante della Camera. L'articolo Governo: Di Maio, questa settimana deve essere risolutiva per forza sembra essere il ...

Di Maio chiude la porta a Salvini? "Settimana decisiva" : Luigi Di Maio è intervenuto oggi sul Blog delle Stelle con un lungo post, pubblicato alle 19:15, quindi poco meno di due ore dopo che il suo compagno di partito Roberto Fico ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo per cercare una maggioranza tra MoVimento 5 Stelle e PD. Il leader dei pentastellati ha parlato a lungo delle trattative con la Lega e sembrerebbe intenzionato a chiudere la porta a Matteo Salvini, anche ...

Fico - mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd/ Martina : “Sì a confronto”. Di Maio : “Settimana decisiva” : Fico, mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd. Salvini chiede tempo per asse con pentastellati. Martina: “Sì a confronto”. Di Maio: “Settimana decisiva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:55:00 GMT)