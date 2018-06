Di Maio | questa settimana aboliamo i vitalizi | poi tagliamo le pensioni d' oro

Governo - Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali. Poi - divertito : “Questa la passiamo a Danilo Toninelli” : Di ritorno dalla Puglia, dove ha lanciato la volata finale per le elezioni amministrative ai candidati sindaci Cinquestelle, Luigi di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha mostrato su Facebook alcuni documenti relativi a crisi e vertenze aziendali. “Questa sulla rete ferroviaria Benevento-Napoli la diamo a Danilo Toninelli“. L'articolo Governo, Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali. Poi, divertito: ...

Di Maio si fa una foto con la pizza "Questa Oettinger se la sogna!" : Nel frattempo, alcuni parlamentari leghisti sembrano non aver apprezzato l'impuntatura sul nome di Paolo Savona per il ministero dell'Economia. E tra i pentastellati, molti sono disposti a fare un ...

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "Sì, ci siamo visti, ma non è una novità". Lo dice Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio.

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti questa mattina. Un incontro, viene riferito, per fare il punto sul nodo della premiership.

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Abbiamo scritto un contratto di tempi record, i mercati devono prendere atto anche di questo. questa settimana deve essere risolutiva per forza, quindi daremo una risposta nei prossimi giorni al Presidente Mattarella". Lo dice Luigi Di Maio, allontanandosi da un ristorante poco distante della Camera.

"Non posso accettare l'idea di uno che, come Di Maio, Dice: 'Scriviamo la storia'. prima la si fa la storia e poi la si scrive. In più, sono gli altri che scrivono la storia su di te e su quel che fai. Non è che te la scrivi da solo su quel che farai. E' una cosa che non ha né capo, né cosa. Quello di Di Maio è un atto di supponenza e di arroganza". Sono le parole dell'ex magistrato Antonio Di Pietro,

"Governo M5s-Lega? Chi va al governo poi perde. E questa minestra dovranno assaggiarla Anche Salvini e Di Maio. C'è poco da fare". Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L'ex sindaco di Venezia spiega: "Salvini e Di Maio si troveranno esattamente nella stessa situazione che da anni riguarda tutti i governi. Chi governa perde, perché per vincere devi promettere e a volte in modo

La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

LaPresse, "Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono

Se vi dirà di no perché vuole fare il premier, allora non sa stare al mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. 19:09 Lega: noi disponibili a governo ma basta veti M5S "Al presidente

E' finito l'incontro tra il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e la delegazione del M5s guidata da Luigi Di Maio nell'ambito del mandato esplorativo concesso dal Colle.