Di Maio | in settimana stop vitalizi

Luigi Di Maio cambia il reddito di cittadinanza : 'Solo se lavori otto ore gratis a settimana per il tuo comune' : L'ultima versione del reddito di cittadinanza ? Luigi Di Maio la svela al congresso Uil, dove spiega che l'obiettivo del provvedimento 'non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire ...

Di Maio : questa settimana aboliamo i vitalizi - poi tagliamo le pensioni d'oro : Di Maio apre il fronte pensioni d'oro . 'Dopo i vitalizi , passeremo alle pensioni d'oro' superiori ai 5mila euro netti mensili, ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Industria - Di Maio : prossima settimana norma su delocalizzazioni : Milano, 22 giu. , askanews, 'Già la prossima settimana porterò una norma più stringente sulle delocalizzazioni in Consiglio dei ministri'. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e allo Sviluppo ...

Luigi Di Maio : "Per il reddito di cittadinanza - 8 ore di lavoro gratis alla settimana" : Obiettivo del reddito di cittadinanza "non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di ...

Di Maio : settimana buona per abolire i vitalizi - poi le pensioni d'oro : Milano, 22 giu. , askanews, 'Credo che questa sia la settimana buona per abolire i vitalizi agli ex parlamentari'. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Di Maio : «Per il reddito cittadinanza otto ore di lavoro gratis a settimana» : Luigi Di Maio , Ansa, Obiettivo del reddito di cittadinanza «non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è ...

Gli M5s studiano un nuovo direttorio che affianchi Di Maio. Squadra di sottogoverno pronta la prossima settimana : Lo scacchiere è complesso. Affinché tutto sia in ordine, questa volta, è necessario incastrare tante e diverse caselle: viceministri, sottosegretari, presidenti di commissione, capigruppo da rinominare sia della Lega sia M5s e questore anziano. E il Movimento 5 Stelle, in questa fase di cambiamenti radicali, prepara anche la nascita di una sorta di nuovo direttorio che possa affiancare Luigi Di Maio.Tutte le nuove nomine ...

'Con i riders ci vediamo tra 1 settimana - ora salario minimo' - Di Maio - : Roma, 4 giu. , askanews, Con i riders 'ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione'. A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha raccontato ...

Le giravolte di Di Maio e il gattino di Boschi : Palazzo - tutto il peggio della settimana : E poi la promessa di Di Battista di non allearsi con la Lega, la rabbia di Alfano e il ritorno di Antonio Razzi. Anche in questi giorni, la politica non si è risparmiata uscite incredibili. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Premier - Di Maio : entro fine settimana scioglieremo nodo premier : Milano , askanews, - "Approvato il contratto di governo, nelle prossime ore, e quindi questo fine settimana, scioglieremo anche la riserva sul premier e poi ci dedicheremo alla formazione della ...

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima settimana : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega. «Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa», ha detto il leader di Forza Italia...

Contratto M5S-Lega - Di Maio : le risorse ci sono - speriamo di partire la prossima settimana : Nel programma 'ci sono i tagli ai costi della politica: è un sogno poter fare una legge che inizia a togliere di mezzo molti di questi sprechi', ha aggiunto. LEGGI ANCHE Al Sud dimenticato resta solo ...

