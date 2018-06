ilfattoquotidiano

: Di Maio: “I primi provvedimenti? Questa settimana aboliamo i vitalizi. La prossima affronteremo le delocalizzazioni” - fattoquotidiano : Di Maio: “I primi provvedimenti? Questa settimana aboliamo i vitalizi. La prossima affronteremo le delocalizzazioni” - carlaruocco1 : UNO DEI PRIMI INTERVENTI DEL MINISTRO DEL LAVORO LUIGI DI MAIO: IL CASO DEI RIDERS Ne avevo parlato sulla mia pagin… - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Ambiente lancia Plastic Free Challenge. I primi 'sfidati' sono Fico e Di Maio: 'Liberate le vostre… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) “è labuona per abolire idei parlamentari. E’ una questione di giustizia sociale. E subito dopo taglieremo le pensioni d’oro, quelle sopra i 5mila euro netti, percepite senza aver versato i contributi corrispondenti”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Dinel corso del suo intervento al congresso Uil. “La– ha continuato Di– porterò in Consiglio dei ministri una prima norma stringente sulle delocalizzazioni, le aziende non possono lasciare i lavoratori in mezzo alla strada dopo che hanno preso i soldi delle loro tasse”. L'articolo Di: “I. Laaffronteremo le delocalizzazioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.