"Pensioni minime aumentate"Di Maio annuncia la svolta Ecco come verranno finanziate : Pensioni minime aumentate dal governo Lega-M5S. L'annuncio di Luigi Di Maio. Ma intanto slitta l'introduzione della quota 41. E la quota 100...

Sorial e Vanin : ecco chi aiuterà Di Maio per le crisi aziendali : Roma. Chicco e Giorgio. Giorgio e Chicco. I tanti lavoratori, con sindacalisti al seguito, che in questi giorni hanno manifestato davanti all'entrata del ministero dello Sviluppo o sulla soglia di quello del Lavoro, entrambi presidiati da Luigi Di Maio e da un manipolo di fedelissimi collaboratori m

Di Maio : "Ecco come funzionerà il reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza del governo Conte ha un obiettivo ben preciso che non è certo quello di: dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "8 ore di lavoro gratis a settimana"/ Come ottenerlo : "ecco l'obiettivo" : Reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: Come ottenerlo

Salvini premier ombra - Di Maio sparito - Conte inesistente. Ecco il cambiamento : Facciamo il punto. Sono passate circa tre settimane dall’insediamento del nuovo governo, il fantomatico governo del “cambiamento”: il governo Salvini-Di Maio. Bene, alcune cose sono già molto chiare. La prima è molto evidente: questo governo ha un’impronta di estrema destra. I primi atti, molto propagandistici e poco utili, sono decisi da Matteo Salvini. La gestione dell’immigrazione è vergognosa: hanno usato 629 vite umane per fare propaganda ...

Riders - dal contratto al salario minimo all'indennità : ecco il "decreto Di Maio" - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l'articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...

Di Maio - Salvini e il premier Giuseppe Conte : ecco i voti agli esami di maturità : Un articolo pubblicato dal ‘Corriere della Sera‘ parla degli esami di maturità sostenuti da alcuni membri del nuovo Governo gialloverde, tra cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio. Cominciamo proprio dal vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che si diplomò con 100/100. ‘Ho sostenuto l’esame nel […] L'articolo Di Maio, ...

Lanzalone - il superconsulente dei 5Stelle : ecco chi è il presidente Acea - vicinissimo a Di Maio : Avvocato di successo, dopo aver lavorato con la giunta Nogarin sulla municipalizzata dei rifiuti ha esercitato un ruolo determinante nella conclusione della vicenda stadio a Tor di Valle

[Il retroscena] I nuovi potenti. Ecco l'elenco dei sottosegretari del governo Di Maio - Salvini. E la Lega strappa lo stesso numero di posti ... : Saranno assegnati al Ministro dell'Economia e delle finanze, dove siete l' "indipendente" Giovanni Tria i pentastellati Laura Castelli e Stefano Buffagni - che avrà la deLega alle Banche e alle ...

Ecco come Di Maio ora spera di liberarsi del cataclisma Raggi : Roma. Prometteva asfalto magico per coprire le buche, sognava il rosmarino per nascondere l’odore di monnezza fermentata e voleva le pecorelle per tosare l’erba di parchi pubblici non dissimili a una giungla. Intanto per le strade, a Ostia come a viale Marconi, qualche disperato incivile cominciava

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - LA DIRETTA/ Ecco tutti i ballottaggi : Di Maio - "flop M5s? Una falsità" : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. Lega trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo. Dopo Salvini anche Luigi Di Maio tratteggia un primo esito di queste ELEZIONI COMUNALI dove, a differenza della Lega, il Movimento 5 Stelle è stato tutt'altro che vincente solo qualche mese dopo il trionfo delle Politiche 2018. Nonostante questo, ...

Berlusconi : "Ecco come rilancio Forza Italia - noi diversi da Salvini e Di Maio" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera tramite la quale annuncia il rilancio di Forza Italia. Nonostante gli 81 anni suonati, il “Cavaliere” non ha alcuna intenzione di mollare, anzi… Nella missiva indirizzata al direttore del quotidiano, spiega chiaramente quali siano i suoi nuovi progetti politici, che si allontanano sempre più da quelli della Lega. L’alleanza di governo tra Salvini e Di Maio ha inevitabilmente ...

Luigi Di Maio e ministri - conflitto d'interessi : 'Ecco tutti i loro affari privati' : Il conflitto d'interessi non riguardava solo Silvio Berlusconi. Anche tra i puri ministri del neo governo giallo-verde qualche problemino c'è. E i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovranno ...