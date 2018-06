Di Maio | ' Avanti col reddito cittadinanza | in cambio 8 ore lavoro pubblica utilità'

DIFESA A OLTRANZA - Di Maio davanti ai malumori dei parlamentari M5s : "Ascolto consigli - non piagnistei" : Si presenta a tarda sera davanti ai deputati e ai senatori che lo hanno atteso tutto il pomeriggio perché "questa volta Luigi non può non essere presente all'assemblea", hanno detto in tanti a metà giornata. Di Maio sa che non riceverà applausi scroscianti. Il terreno non è amico come un tempo. Quindi va subito sulla difensiva e lascia poco spazio a chi, come Elena Fattori, chiede di modificare il regolamento e ...

Sondaggio Ixè - fiducia nei leader : Paolo Gentiloni davanti a Luigi Di Maio - il tracollo del capo politico M5s : Ogni giorno viene sfornato un Sondaggio che mette in luce i trionfi della Lega e di Matteo Salvini : il Carroccio vola alle stelle e addirittura, secondo SWG, supera il M5s , mentre il consenso ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Ilva - Di Maio vede ArcelorMittal e ambientalisti : "Gli approfondimenti vanno avanti" : ROMA - Luigi Di Maio ha concluso il primo giro di consultazioni sul caso Ilva . Dopo aver visto lunedì sindacati e amministrazioni locali, il ministro dello Sviluppo Economico ha incontrato gli ...

Ilva - incontro ArcelorMittal-Di Maio : "Avanti approfondimenti" : MILANO - L'incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul futuro dell'Ilva 'è stato un buon incontro'. Così Lakshmi Mittal il ceo di Arcelor Mittal al termine del tavolo. Il ...

Aquarius naviga davanti isola Maiorca : 9.41 La nave Aquarius e le altre due navi militari che la scortano con a bordo in totale i 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia,si trovano in acque internazionali tra l'isola di Minorca e quella di Maiorca. "Il mare è finalmente calmo -racconta una fonte da bordo- e le persone si si stanno risvegliando.Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna".L'Aquarius,la Dattilo della Guardia costiera e la ...

Lavoro : Di Maio - avanti su tutele rider - saremo paese più avanzato : Roma, 14 giu. , AdnKronos, Nel decreto 'dignità ' troveranno posto anche le tutele per i rider, i ciclofattorini delle consegne a domiciloo simbolo di un'economia 4.0 e di una 'generazione abbandonata'. A confermate le intenzioni del governo il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi di Maio che oggi ha incontrato nuovamente ma in videoconferenza i ...

Ilva : Furlan - Cisl - : da Di Maio 'un passo avanti importante' : Roma, 13 giu. , askanews, La leader della Cisl, Annamaria Furlan, dice di aver appreso dalla stampa l'ipotesi di una proroga per i commissari dell'Ilva. E giudica un 'passo avanti importante' le ...

Ilva : Furlan - Cisl - : da Di Maio "un passo avanti importante" : Roma, 13 giu. , askanews, - La leader della Cisl, Annamaria Furlan, dice di aver appreso dalla stampa l'ipotesi di una proroga per i commissari dell'Ilva. E giudica un "passo avanti importante" le ...

Dall'IVA all'onere della prova - Di Maio Avanti tutta : Teleborsa, - Disinnescare l'aumento dell'IVA , semplificare gli strumenti anti-evasione , inserire l'onere della prova e tanto altro ancora. Luigi Di Maio ribadisce, punto per punto, i tanti obiettivi ...

Dall'IVA all'onere della prova - Di Maio Avanti tutta : Disinnescare l'aumento dell'IVA , semplificare gli strumenti anti-evasione , inserire l'onere della prova e tanto altro ancora. Luigi Di Maio ribadisce, punto per punto, i tanti obiettivi del " ...

Di Maio : «Restiamo nella Nato e alleati Usa - ma avanti dialogo anche con Mosca» : «L’Italia storicamente ha avuto una funzione di dialogare con Paesi dell’est come la Russia ma anche quelli del Mediterraneo e del Nordafrica»

Operaio si cosparge di benzina davanti casa Di Maio. Lui lo va a trovare : 'Lo Stato c'è' : E' uno di 5 operai della Fca di Pomigliano d'Arco di cui la Cassazione ha annullato ieri il reintegro - Uno dei cinque operai della Fca di Pomigliano d'Arco di cui la Cassazione ha annullato ieri il ...

Governo : Di Maio - avanti con impeachment ma aspettiamo qualche giorno : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Come 5 Stelle “siamo totalmente convinti di andare avanti sull’impeachment” nei confronti del presidente Sergio Mattarella ma “aspettiamo ancora qualche giorno perchè un’altra ragione per promuoverlo è che si manda alle Camere un Governo che non ha la maggioranza. Una cosa assurda”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Di Maio, avanti con ...