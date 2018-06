Di Maio annuncia la novità del reddito di cittadinanza | per averlo bisogna lavorare

Lavoro - nuovi contratti a termine : Di Maio annuncia meno rinnovi e causali obbligatorie : Novita' in arrivo per i contratti a termine. L’annuncio viene dal Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che ha colto l’occasione dell’incontro avuto con i rappresentanti delle maggiori aziende della cosiddetta Gig economy per comunicare l’intenzione di fare guerra al precariato modificando le norme sui contratti a termine, giudicate eccessivamente liberali, introdotte dal Jobs Act. Nello specifico, il governo intende ridurre le possibilita' di ...

Ilva - Di Maio : “Vengo dalla Terra dei Fuochi - voglio garantire diritti ai tarantini” e annuncia decisioni importanti : “Sull’Ilva ce la metto tutta e ce la metteremo tutta anche come governo, vengo dalla Terra dei Fuochi, da me muoiono ancora e il mostro c’è, lo abbiamo sotto Terra”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video ripreso dagli ambientalisti tarantini nell’incontro al Mise. “I cittadini di Taranto hanno il diritto di respirare e io voglio garantirlo, resteremo in contatto perché nei ...

Salvini annuncia il censimento rom - Di Maio : «Incostituzionale». Comunità ebraica : «Come le leggi razziali» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Salvini annuncia il censimento rom - Di Maio : «Incostituzionale». Comunità ebraica : «Come le leggi razziali» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Salvini annuncia il censimento rom - Di Maio : 'Incostituzionale'. Comunità ebraica : 'Come le leggi razziali' : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: 'Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno, nostro obiettivo ...

Caso rider - Luigi Di Maio annuncia trattativa con le aziende : “Non accettiamo ricatti - sarà guerra al precariato” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia un tavolo di concertazione con le aziende della Gig Economy, le quali si sono dette disponibili a discutere di tutele per i propri lavoratori. "Se poi il tavolo non dovesse andar bene interverremo con la norma che avevamo progettato. Non accettiamo ricatti, faremo la guerra al precariato".Continua a leggere

Di Maio annuncia il 'Decreto Dignità' : eliminare Jobs Act e studi di settore : Il primo provvedimento di Luigi Di Maio al governo sara' la firma del ‘Decreto Dignita'’. Ad annunciarlo, attraverso un post sul suo profilo Facebook, lo stesso super ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Si trattera', ha fatto sapere Di Maio, di un provvedimento basato su quattro fondamentali punti: studi di settore, delocalizzazione delle imprese, precarieta' e gioco d’azzardo. Lo scopo del decreto, nella parole del ministro, sara' ...

Lavoro - Di Maio annuncia stretta sui contratti a termine : ROMA , WSI, " Modifiche al Jobs Act , tutele ai riders, stop alla delocalizzazione, e gioco d'azzardo. Sono queste le prime misure sul mondo del Lavoro annunciate dal ministro Luigi Di Maio. Il varo dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri utile, previsto a fine giugno e il pacchetto di norme prenderà il nome di decreto ...

Di Maio annuncia il "decreto dignità" - non salta il tetto sul contante - : Il ministro anticipa l'arrivo del DL nel primo Cdm 'politico'. Tra le misure contenute: eliminare costi dei pagamenti elettronici per commercianti, via redditometro e spesometro, contrasto a ...

Decreto Dignità : Di Maio annuncia il nome del suo primo provvedimento da ministro : Decreto Dignità: così si chiamerà il primo atto da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio. Un provvedimento in quattro punti che ha un solo obiettivo, quello di "ristabilire i diritti sociali dei cittadini" perché "la Dignità dei cittadini deve tornare al primo posto", secondo quanto afferma il vicepresidente del Consiglio in un post pubblicato sul blog delle stelle.Continua a leggere

TIM - Di Maio - MISE - annuncia : Trovato l'accordo sugli esuberi : Teleborsa, - C'è l'accordo sulla vertenza sindacale per TIM . Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio , leader dei Cinque Stelle, alla sua prima trattativa in qualità di Ministro dello Sviluppo ...

Tim - Di Maio annuncia accordo sulla vertenza. "Ora la parola ai lavoratori" : 'In queste ore abbiamo chiuso l'accordo sulla trattativa Tim che sarebbe scaduto lunedì notte lasciando in cassa integrazione circa 30 mila lavoratori e senza fornire alcuna risposta concreta'. Lo ha ...

Di Maio nomina Bramini (l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato") consulente e annuncia : "Il Jobs Act va rivisto" : Il neo ministro subito al lavoro e annuncia: "Via lo spesometro, il redditometro e le spese di settore". L'imprenditore Bramini ("fallito per colpa dello Stato") sarà nominato consulente

Impeachment contro Mattarella/ Bonelli annuncia un esposto contro Di Maio e Meloni per vilipendio : Impeachment contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle fa sul serio: è stato nominato il professore che scriverà il testo d'accusa, si tratta di Ugo Grassi, docente a Napoli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:38:00 GMT)