Di Maio | 8 ore di lavoro gratis per reddito di cittadinanza M5S non arretra

Di Maio : «Per il reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana»|Video Come ottenerlo|Ma sui tempi Tria frena : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Luigi Di Maio : “Per avere il reddito di cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio spiega come potrebbe funzionare il reddito di cittadinanza che il M5s vorrebbe introdurre: "Mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana otto ore lavorative gratuite di pubblica utilità". Di Maio annuncia anche che la prossima settimana potrebbe arrivare l'abolizione dei vitalizi.Continua a leggere

