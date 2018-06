Debito Grecia | accordo all' Eurogruppo

La Grecia ha alleggerito il Debito - Moscovici : 'Momento storico - la crisi finisce stanotte' : Bruxelles - L'Eurogruppo raggiunge un accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti e sulle misure per alleggerire il debito di un paese in crisi da otto anni. 'Un momento storico : anni di ...

Accordo dell'Eurogruppo sulla Grecia - ok ad alleggerimento Debito - : Dopo 8 ore di negoziato è stato raggiunto un principio di intesa sull'uscita di Atene dal programma di aiuti. Contiene anche misure per alleggerire il debito . L'ultima tranche di aiuti sarà da 15 ...

Grecia. Ue - ok alleggerimento Debito : 01.08 Dopo circa otto ore di negoziato, l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di principio sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti che contiene, tra l'altro, misure per alleggerire il debito . Secondo quanto si apprende, i ministri dell'Eurozona hanno poi deciso che l'ultima tranche di prestiti sarà di 15 miliardi di euro.

Varoufakis : la Bce 'compri' parte del Debito di Italia e Grecia. Salvini e la Lega? Servono solo alla Merkel : Nell’immaginario collettivo, Yanis Varoufakis resta l’uomo «del referendum in Grecia»: il ministro delle Finanze ellenico che ha portato Atene sull’orlo della rottura con i creditori internazionali, nel luglio 2015, prima di dimettersi in polemica con il testacoda di Alexis Tsipras in favore delle condizioni imposte d alla Troika. Da allora l’economista, 57 anni e una carriera accademica dall’Australia agli States, ha lavorato a un progetto che ...

'La Germania scelga tra default e condono del Debito della Grecia' : Ma ci sono molte riforme che devono essere implementate per trasformare l'economia greca e ciò richiederà anni o decenni. L'economia in Grecia non è pronta per una Grexit e i sondaggi nazionali lo ...