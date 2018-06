ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Debiti, Tribunale di Monza riduce del 73% la cifra dovuta da un’imprenditrice all’Agenzia delle Entrate Riscossione ht… - lumandre1 : RT @fattoquotidiano: Debiti, Tribunale di Monza riduce del 73% la cifra dovuta da un’imprenditrice all’Agenzia delle Entrate Riscossione ht… - Juve36Forza : RT @fattoquotidiano: Debiti, Tribunale di Monza riduce del 73% la cifra dovuta da un’imprenditrice all’Agenzia delle Entrate Riscossione ht… - fattoquotidiano : Debiti, Tribunale di Monza riduce del 73% la cifra dovuta da un’imprenditrice all’Agenzia delle Entrate Riscossione -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ildi, applicando la legge sul sovraindebitamento, ha permesso alla ex titolare di una ditta individuale di ridurre il debito maturato con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) del 73%, da 220mila euro a 60mila euro. L’accordo di sovraindebitamento è stato approvato dalla stessa Agenzia delle Entrate e garantito finanziariamente dal padre della debitrice e da una associazione antiusura. “Il risultato raggiunto – ha commentato l’avvocato che ha assistito la donna, Pasquale Lacalandra – è stato molto più conveniente anche della rottamazione delle cartelle, alla quale la signora non avrebbe potuto comunque aderire, sia per l’entità dell’importo che avrebbe dovuto pagare, sia per le modalità di pagamento da effettuarsi al massimo in cinque rate“. L'articolodidel 73% lada ...