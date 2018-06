De Mita | obbligo di firma per la moglie dell’ex premier | coinvolta nell’inchiesta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018)dianche per Anna Maria Scarinzi,presidente del Consiglio Ciriaco Deper l’inchiesta Aias-Noi con Loro, le due onlus che ad Avellino si occupano dell’assistenza ai pazienti spastici e con disturbi dello spettro autistico. O meglio, che avrebbero dovuto occuparsene, visto che nel capoluogo irpino chi doveva usare la struttura era tagliato fuori perché la sede veniva utilizzata per ‘balli delle debuttanti’, presentazioni di libri e riunioni politiche. In tutto il gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura hato sei misure cautelari: arresti domiciliari per Gerardo Bilotta, ex presidente Aias, e Massimo Preziuso, titolare di una società informatica;dicon presentazione giornaliera alla pg invece per Anna Maria Scarinzi, presidente di “Noi con Loro”, Annamaria Preziuso, Marco Preziuso e ...