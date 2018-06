De Laurentiis | Hamsik costa 30 milioni

De Laurentiis : "Hamsik da lunedì costa 40 mln. Sarri a Londra? E chi lo dice? Ruiz è nostro" : Il presidente del Napoli fa il punto sul mercati. "Areola o Meret in porta: Per me pari sono, vedremo chi la spunta"

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Hamsik? Voglio 30 milioni entro lunedì' : A tutto De Laurentiis. Il patron del Napoli esce dall'incontro per lo stadio San Paolo - avvenuto in prefettura con il sindaco De Magistris - e dice tutto: da Fabian Ruiz a Marek Hamsik, passando per ...

De Laurentiis prova ad accontentare Hamsik - il capitano sempre più verso la Cina : Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport , la situazione Hamsik è ormai ben nota: Una vera trattativa pare non sia mai iniziata. Ci sono acquirenti effettivamente interessati, come il Tianjin Quanjian allenato da Paulo Sosa e lo ...

Napoli - Hamsik vuole la Cina e supplica De Laurentiis : 'Lasciami andare' : Presidente, lasciami andare via. Titola così il Corriere dello Sport in edicola oggi, facendo il punto sulla situazione di mercato di Marek Hamsik . Il capitano del Napoli, parlando al telefono con il patron Aurelio De Laurentiis , avrebbe esplicitamente chiesto ...

Marek Hamsik a un passo dalla Cina : offerta folle - lui ha detto sì ma De Laurentiis chiede 30 milioni : 'Ha accettato'. Marek Hamsik a un passo dall'addio al Napoli dopo 11 anni , e 100 gol in A, . Il 30enne centrocampista slovacco e capitano azzurro avrebbe detto sì alla folle offerta dei cinesi dello ...

Napoli - cena Hamsik-De Laurentiis : l'addio è più vicino : Più giovane è invece Jasper Cillessen del Barcellona, 29 anni, che cerca una maglia da titolare: il Napoli è inserito dal quotidiano iberico Sport tra i suoi pretendenti anche se la clausola ...

Napoli - cena Hamsik-De Laurentiis : l'addio ora è più vicino : Più giovane è invece Jasper Cillessen del Barcellona, 29 anni, che cerca una maglia da titolare: il Napoli è inserito dal quotidiano iberico Sport tra i suoi pretendenti anche se la clausola ...

Napoli - Hamsik ha chiesto la cessione. De Laurentiis non fa sconti ai cinesi : "Niente sconti", Aurelio De Laurentiis lo ha detto con riferimento alla clausola da otto milioni che lega Maurzio Sarri al Napoli, ma lo ha ribadito pubblicamente, e ieri in privato, a Marek Hamsik ...

De Laurentiis-Sarri - scintille. E il padre di Hamsik spaventa il Napoli : L'indecisione del tecnico toscano sta spazientendo e non poco il Presidente azzurro che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di licenziarlo. De Laurentiis ha dato il suo ...