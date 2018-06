Dazi | scatta ritorsione Ue contro Usa | da Harley Davidson ai Levi' s

Scattano i Dazi anti Usa : dalle moto Harley Davidson ai Levi's : Roma, 22 giu. , askanews, E' scattata a mezzanotte la ritorsione dell'Unione Europea su alcuni prodotti-icona degli Stati Uniti tra cui bourbon, jeans e motociclette, aprendo così una guerra ...

Dazi - domani scattano le contromisure dell'Unione Europea : Teleborsa, - E' partito il conto alla rovescia all'entrata in vigore dei Dazi varati dall'Unione Europea in risposta alle tariffe doganali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio. Ieri, 20 giugno, la ...

Dazi - domani scattano le contromisure dell'Unione Europea : E' partito il conto alla rovescia all'entrata in vigore dei Dazi varati dall'Unione Europea in risposta alle tariffe doganali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio . Ieri, 20 giugno, la Commissione ...

Dazi : Ue - contromisure scattano da venerdì : ANSA, - BRUXELLES, 20 GIU - "La Commissione europea ha adottato oggi il regolamento che istituisce le contromisure dell'Ue in risposta ai Dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Le misure ...

Dazi Usa - la rappresaglia Ue scatta venerdì. Nel mirino anche i jeans e le Harley : Dal 22 giugno l'Europa risponderà ai Dazi voluti da Trump su acciaio e alluminio. La commissaria Malmstrom: "Contromisure proporzionate e pienamente in linea con le regole del WTO"

Dazi - Ue : contromisure scattano venerdì : 13.40 "La Commissione europe ha adottato oggi il regolamento che istituisce le contromisure dell'Ue in risposta ai Dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Le misure riguarderanno immediatamente un elenco di prodotti del valore di 2,8 mld di euro ed entreranno in vigore venerdì 22 giugno". Lo riferisce l'esecutivo europeo. "Non volevamo trovarci in questa posizione,ma la decisione unilaterale e ingiustificata degli Usa di imporre Dazi su ...

Dazi Usa - la Ue : le nostre contromisure scattano da venerdì : Dazi Usa, la Ue: le nostre contromisure scattano da venerdì Dazi Usa, la Ue: le nostre contromisure scattano da venerdì Continua a leggere L'articolo Dazi Usa, la Ue: le nostre contromisure scattano da venerdì proviene da NewsGo.

Dazi Usa su acciaio e alluminio : scatta guerra commerciale - chi pagherà di più e quali i rischi : I Dazi Usa sull'acciaio e alluminio sono entrati in vigore, colpendo anche l'Unione europea, con il rischio di innescare una guerra commerciale pericolosa per l'economia mondiale. Canada, Messico e Unione europea hanno infatti già annunciato la loro intenzione di reagire con l'introduzione di tariffe su alcuni prodotti americani. Tutto ciò potrebbe portare a ...

Usa - scattano i Dazi per Europa - Canada e Messico | Le contromisure della Ue : Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico | Le contromisure della Ue Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico | Le contromisure della Ue Continua a leggere L'articolo Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico | Le contromisure della Ue proviene da NewsGo.

Dazi USA all'Europa scattano da mezzanotte. Juncker : "Ue prenderà contromisure" : Aggiornamento giovedì 31 maggio 2018 - Dalla mezzanotte di oggi, cioè da domani 1 giugno 2018, scattano i Dazi USA sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Messico e Canada secondo quanto comunicato dal Segretario al commercio Usa Wilbur Ross. La minacce dei leader europei ("reagiremo") non hanno fatto recedere Trump dall'applicazione degli annunciati Dazi. Il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha replicato ...

Usa - scattano i Dazi per Europa - Canada e Messico : Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico Continua a leggere L'articolo Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico proviene da NewsGo.

Trump "schiaffeggia" l'economia europea : scattano i Dazi su acciaio e alluminio : Il segretario al commercio Usa ha confermato l'aumento delle imposte sulle importazioni dei metalli dall'Ue, dal Messico e dal Canada. Ora il rischio di una guerra commerciale è alto

Dazi su acciaio e alluminio : scontro Usa-Ue<br>Scattano a mezzanotte : Aggiornamento giovedì 31 maggio 2018 - Dalla mezzanotte di oggi, cioè da domani 1 giugno 2018, scattano i Dazi USA sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Messico e Canada secondo quanto comunicato dal Segretario al commercio Usa Wilbur Ross. La minacce dei leader europei ("reagiremo") non hanno fatto recedere Trump dall'applicazione degli annunciati Dazi. Il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha replicato ...

Trump schiaffeggia l'economia europea : scattano i Dazi su acciaio e alluminio : Il governo americano, però, tira dritto: «Il valore dazi europei " ha dichiarato Ross " rappresenta una piccola frazione della nostra economia da 18.000 miliardi di dollari». Le conseguenze si ...