Jeans, moto, alcol, sigarette e burro di arachidi: sono scattate da mezzanotte ledell'Ue in risposta aiamericani su acciaio e alluminio. La lista di prodotti totale, inviata dall'Ue alla Wto lo scorso 18 maggio in previsione delle decisioni di Washington, colpisce prodotti per un valore di 2,8 mld di euro. Una risposta, che prevede la rimozione di queste misure nel momento in cui anche gli Usa aboliranno le loro.(Di venerdì 22 giugno 2018)