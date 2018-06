DAZI USA | AL VIA CONTROMISURE UE Ultime notizie Trump minaccia settore auto | FCA crolla

DAZI USA - al via contromisure Ue/ Ultime notizie : colpiti 2 - 8 miliardi di merci - Trump minaccia settore auto? : Dazi Usa, al via contromisure dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:30:00 GMT)

DAZI - entrano in vigore le misure di ritorsione contro gli Usa. Colpiti anche jeans e whisky : Scattano i Dazi della Ue sui prodotti americani. entrano in vigore il 22 giugno le misure di ritorsione decise dalla Commissione europea in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio. Sarà colpito un elenco ristretto di merci provenienti dagli Stati Uniti, tra cui jeans e whiskey, per un valore di 2,8 miliardi euro. A scatenare la controffensiva europea le misure imposte ...

DAZI USA - al via contromisure Ue : 05.05 Jeans, moto, alcol, sigarette e burro di arachidi: sono scattate da mezzanotte le contromisure dell'Ue in risposta ai Dazi americani su acciaio e alluminio. La lista di prodotti totale, inviata dall'Ue alla Wto lo scorso 18 maggio in previsione delle decisioni di Washington, colpisce prodotti per un valore di 2,8 mld di euro. Una risposta, che prevede la rimozione di queste misure nel momento in cui anche gli Usa aboliranno le loro.

Daimler abbassa le stime di profitto. I DAZI USA-Cina colpiscono il settore auto : Teleborsa, - La guerra commerciale tra USA e Cina comincia a far sentire il proprio peso sul mercato auto. L'inasprimento delle politiche protezionistiche del presidente Trump, che ha imposto dazi per ...