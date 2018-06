David Ayer dirigerà Shia LaBeouf nel thriller Tax Collector - Best Movie

David Cage : Sony ha dimostrato che il single player non è morto : David Cage, il fondatore dello studio francese Quantic Dream, è stato intervistato dal sito francese LesNumeriques e, come riporta Wccftech, sono emerse interessanti dichiarazioni che ci parlano, a tutto tondo, del rapporto tra lo studio e Sony.Alla domanda se Sony abbia mai imposto una decisione, come la scelta degli attori, a Quantic Dream, David Cage ha risposto che non è mai accaduto e ha anche fatto i complimenti a Sony per la sua capacità ...