Dalla Roma arriva Tumminello

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello Dalla Roma : L‘Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito ...

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello Dalla Roma : Tumminello passa dalla Roma all’Atalanta, l’attaccante classe ’98 andrà a rimpolpare il reparto offensivo di mister Gasperini L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili ...

Radja Nainggolan all’Inter/ Parla il Ninja : Spalletti mi ha voluto più di tutti. Cessione decisa Dalla Roma : Radja Nainggolan all’Inter, Parla il Ninja: Spalletti mi ha voluto più di tutti. Cessione decisa dalla Roma, porterò sempre i giallorossi nel cuore...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:23:00 GMT)

Inter - Nainggolan arriva Dalla Roma per 24 milioni Zaniolo e Santon : Aspettando Kalinic e Pjanic, scocca l'ora di Emre Can, di Nainggolan e di Cancelo, mentre sale l'attesa per il ritorno in Italia di Pastore. Il centrocampista ex Liverpool stamattina sarà al J Medical ...

Il Pci di Berlinguer infiltrò un militante nelle BR per aiutare Dalla Chiesa a smantellare la colonna romana : Il Partito Comunista Italiano , PCI, di Enrico Berlinguer , dopo l'assassinino del sindacalista Guido Rossa, avvenuto nel gennaio del 1979, infiltrò un suo militante nelle Brigate Rosse. L'iniziativa ...

Roma - è morta la 26enne investita Dalla Panda sul Lungotevere de' Cenci : Non ce l'ha fatta la giovane donna travolta da un'auto sul Lungotevere dei Cenci a Roma. E' morta per le gravissime ferite riportate nell'incidente. Ora l'uomo alla guida della macchina pirata, ...

Stadio Roma - Bonafede : “Lanzalone fu scelto Dalla Raggi. Non ho nulla a che vedere con inchiesta” : “Lanzalone? Lo ha scelto la sindaca Raggi. Gliel’ho presentato io insieme a Fraccaro. Siccome conoscevo un bravo avvocato l’ho presentato e lei, come sindaca, ha ritenuto di avvalersene”. Sono le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di Otto e mezzo (La7). E aggiunge: “Io non niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due fattori: il primo è che quest’inchiesta non ...

Roma - cinghiali mangiano tra i cassonetti. ‘Vengono dal parco gestito Dalla Regione’. “È compito del Comune pulire le strade” : È il “cinghiale randagio” che rovista nei cassonetti l’ultima frontiera della “fattoria Roma”. Claudia Daconto, giornalista ed esponente renziana del Pd, ha reso virale la foto di alcuni suini che rovistavano nell’immondizia abbandonata ai bordi di alcuni cassonetti in una via del quartiere Monte Mario. Un’immagine non proprio inedita nella Capitale, specie sul fronte nord-ovest, dove ogni giorno i cinghiali escono dal parco dell’Insugherata e ...

Archeologia - Isola del Giglio : Dalla sabbia spuntano reperti di età romana : I recenti lavori di trasformazione del Porto dell’Isola del Giglio stanno portando alla luce nuove ed eccezionali testimonianze di età etrusca e età romana. Durante le operazioni di dragaggio delle sabbie, sotto il controllo degli archeologi, nella porzione occidentale del porto è riemersa una bitta di età romana perfettamente conservata. Nella medesima area gli scavi hanno rivelato una serie di colonne granitiche, solo parzialmente rifinite. Le ...

Dalla chat di Virginia Raggi il ruolo di Luca Lanzalone in tutti i dossier caldi di Roma : Per le "situazioni esplosive" chiedere a Luca Lanzalone, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. L'ex superconsulente del M5S in Campidoglio approdato alla presidenza di Acea fino alle dimissioni dopo l'arresto nell'inchiesta sullo Stadio della Roma, insieme ai due colonnelli di M5S, erano le persone a cui rivolgersi quando la situazione sui dossier più caldi di Roma si complicava."Porta tutto a Lanzalone", "chiediamo aiuto a Fraccaro e ...

Roma - Pallotta scherza su Alisson e Nainggolan. Ma Dalla Spagna danno il brasiliano al Real : "Erano risposte sarcastiche", si è difeso il presidente giallorosso, ma Perez pagherà il brasiliano 75 milioni di euro più bonus