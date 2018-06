Dal lavoro ai migranti Tre giorni di convegni

Lavoro - stop a busta paga in contanti : Dal primo luglio previste multe fino a 5 mila euro : stop alla busta paga in contanti. Il primo luglio entra in vigore il divieto, previsto dall’ultima legge di Bilancio, per il pagamento in contanti, da parte dei datori di Lavoro, delle retribuzioni e degli anticipi. L’obbligo della tracciabilita' si applica a tutti i tipi di rapporto di Lavoro ad esclusione di quelli riguardanti i lavoratori domestici, come badanti, baby sitter e colf, e di quelli con la Pubblica Amministrazione,per la cui ...

Un lavoro Dal futuro : l'imbalsamatore di dati online dopo la morte : Le aziende daranno la possibilità di fare una copia di sicurezza della vita digitale. Di questo lavoro si occuperà l'imbalsamatore di dati online

Un lavoro Dal futuro : l’imbalsamatore di dati online dopo la morte : (Foto: Pixabay/Pexels) Potrebbe diventare uno dei lavori più in voga nel prossimo futuro. Almeno secondo la rivista Technology Review del Massachusetts Institute of Technology di Boston. Si tratta dell’imbalsamatore di vite online. Sì perché la pubblicazione, che prende spunto dal lavoro già avviato a partire dallo scorso anno dalla società americana Back Up Your Life, segnala come le persone siano molto interessate a sapere cosa ne sarà ...

Migranti - lavoro e povertà Conte Dalla Merkel punterà ad avere un progetto comune : Condividere la gestione del fenomeno migratorio, in base allo slogan «chi mette piede in Italia, mette piede in Europa», e insistere sulla promozione di centri di identificazione in Africa. Ospite stasera a Berlino della cancelliera Angela Merkel, il premier Giuseppe Conte avrà modo di ripetere anche alla leader tedesca le richieste italiane sull’i...

Tragico schianto in moto - Vito muore a 48 anni : tornava Dalla famiglia dopo il lavoro : L'uomo lascia la compagna e la figlioletta di due anni e mezzo. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in cucina di un hotel dove era impiegato come cuoco. La sua moto ha improvvisamente sbandando, per motivi in corso di accertamento, e si è schiantata contro un albero a bordo strada. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.Continua a leggere

Morti sul lavoro : già 300 Dall'inizio del 2018 - +9 - 2% rispetto al 2017 : L'ultimo incidente è avvenuto la sera del 13 giugno, nello stabilimento Ficantieri di Sestri Ponente, a Genova. Un operaio è caduto da un'altezza di 20 metri, morendo sul colpo . Salvatore Lombardo, ...

Fincantieri - incidente sul lavoro : operaio cade Dal ponte nave e muore davanti ai fratelli : L'operaio di 43 anni è caduto nel vano ascensore della nave da crociera in costruzione facendo un volo di oltre dieci metri mentre stava eseguendo lavori di saldatura per una ditta esterna impegnata nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente, Genova.Continua a leggere

[L'inchiesta] Soldi e posti di lavoro - così il costruttore Parnasi pagava Cinque Stelle e e Lega. "Sono tutti soDali" : Il buongiorno al governo del cambiamento giallo-verde arriva di prima mattina con 288 pagine di ordinanza di custodia cautelare che sono l'apoteosi di patti corruttivi vecchia maniera. "Le indagini " ...

Milano. Adunata Alpini 2019 : Penne Nere al lavoro già Dal primo luglio di quest’anno : Da luglio gli Alpini saranno a Milano per preparare la 92esima Adunata nazionale che celebra il centenario dell’Ana, Associazione Nazionale

Lavoro : under 37 - la generazione più colpita Dalla crisi : Dall'analisi della Fondazione Feltrinelli il quadro di una recessione dell'occupazione che, negli ultimi 8 anni, ha riguardato la fascia tra i 24 e i 36

In Abruzzo recuperati 42mila posti di lavoro Dal 2014 : Pescara - "L'Istat rende noto che il numero degli occupati in Abruzzo nel primo trimestre del 2018 resta sopra la soglia del mezzo milione di unità, per la precisione 501mila. Un dato ragguardevole se si pensa che nello stesso periodo del 2017 eravamo a quota 464mila e al momento dell'insediamento della Giunta D'Alfonso, nel giugno 2014, gli occupati erano 459mila. Dunque, dal nostro arrivo alla guida della Regione sono ...

Coldiretti : anche in Italia i prodotti ottenuti Dallo sfruttamento del lavoro di 108 milioni di bambini : Arrivano anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro dei 108 milioni di bambini sfruttati nelle campagne, dal riso basmati del Vietnam all’aglio argentino fino alle rose africane. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo la Fao quasi la metà di tutto il lavoro minorile del mondo avviene in Africa con 72 milioni seguita dall’Asia con 62 ...

Nasce il Napoli di Ancelotti : 'Ripartirò Dal lavoro di Sarri' : 'È sempre difficile vincere la Coppa del Mondo perché devi essere in buone condizioni fisiche, avere la giusta mentalità. È sempre difficile. Ma ai mondiali, a differenza degli Europei, di solito ci ...