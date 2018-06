Da Obbligo o Verità a Chucky | i migliori film con giochi assassini

Obbligo o verità è un teen horror troppo teen per essere horror : La maledizione demoniaca manda sms e gli si può rispondere con le emoji: le capisce. Una volta sarebbe stata una soluzione da Scary Movie, da parodia, impensabile in un vero film dell’orrore, invece sempre di più vediamo accadere che entità sovrannaturali comunicano tramite la tecnologia. Accade anche in Obbligo o verità in cui, come in The Ring, la maledizione deve essere comunicata, o meglio, certificata da comunicazioni sia scritte sui muri o ...