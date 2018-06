Cupra | il nuovo brand sportivo dal carattere latino

gqitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018) Martorell è un piccolo comune a 26 chilometri da Barcellona, che sarebbe come tanti altri sparsi per la Spagna, se non fosse che qui c’è il quartier generale della Seat che è sì di proprietà del Gruppo Volkswagen ma tenta di mantenere il più possibile il suo DNA. Tra i tanti edifici dello stabilimento ce n’è uno molto speciale, quello che ospita la sede del neonatoche è stato distaccato da Seat per sviluppare e vendere autonomamente i modelli più sportivi. Il primo in assoluto sarà laAteca che è già stata presentata ed arriverà sul mercato nei prossimi mesi, una C-SUV a trazione integrale da 300 CV e 250 km/h di velocità massima che ha bisogno di soli 5,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. E pensare che la parola– crasi di Cup Racing – è comparsa per la prima volta nel 1996 per distinguere la Ibiza vincente nei rally. Da allora molta ...