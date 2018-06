Crolla l' Argentina con la Croazia | Messi ad un passo dall' eliminazione La Francia vince

tg.la7

(Di venerdì 22 giugno 2018) L'albiceleste sconfitta per 3 a 0. I francesi passano agli ottavi di finale. Oggi Serbia-Svizzera, Nigeria-Islanda ma soprattutto Brasile-CostaricaÈ tornato il sorriso sul volto di Neymar, dopo l'allarme per il dolore alla caviglia destra che lo aveva costretto ad abbandonare il riscaldamento di martedì scorso. Anche ieri il fuoriclasse del Paris Saint Germain si è allenato con i compagni, e sarà regolarmente in campo a San Pietroburgo contro la Costarica, in una gara già decisiva per il futuro iridato del Brasile."Neymar avrebbe bisogno di cinque partite per riprendere la piena forma, visto che è stato fermo più di tre mesi, ma qui siamo al mondiale e quindi si va di fretta", ha spiegato alla vigilia il ct verdeoro Tite, anticipando l'utilizzo dal primo minuto del suo numero 10 e la conferma della stessa formazione che ha pareggiato la partita d'esordio.