CRIMINAL MINDS 13 Anticipazioni del 22 giugno 2018 | Reid e la verità sullo Strangolatore

CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 15 giugno 2018 : il BAU senza Reid e Garcia : Criminal Minds 13 Anticipazioni del 15 giugno 2018 , in prima tv su Fox Crime. Una presunta minaccia di ebola mette in moto il BAU contro dei bioterroristi. (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:15:00 GMT)

CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni dell'1 giugno 2018 : la figlia di Rossi si sposa! : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni dell'1 giugno 2018 , su Fox Crime. Il BAU indaga su un serial killer romantico; Rossi scopre che la figlia sta per sposarsi. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:53:00 GMT)

CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 25 maggio 2018 : un pagliaccio killer per il BAU : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 25 maggio 2018 , su Fox Crime. Il BAU indaga su una serie di delitti ad opera di un clown: solo un testimone potrebbe aiutare i profiler. (Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:03:00 GMT)

CRIMINAL MINDS : Massimo Carlotto - condannato per omicidio e poi graziato - introdurrà gli episodi su Rai4 : Massimo Carlotto La Rai ‘arruola’ lo scrittore condannato per omicidio . Il giallista Massimo Carlotto , già al centro di un intricato e controverso caso giudiziario scaturito da un assassinio (del quale fu giudicato colpevole), introdurrà da stasera (ore 21) su Rai4 Real Criminal Minds , una selezione di episodi della popolarissima serie tv firmata ABC Studios, ispirati a fatti e personaggi di cronaca. La scelta del servizio pubblico ...

CRIMINAL MINDS : Massimo Carlotto - condannato per omicidio e poi graziato - introdurrà gli episodi su Rai4 : Massimo Carlotto La Rai ‘arruola’ lo scrittore condannato per omicidio . Il giallista Massimo Carlotto , già al centro di un intricato e controverso caso giudiziario scaturito da un assassinio (del quale fu giudicato colpevole), introdurrà da stasera (ore 21) su Rai4 Real Criminal Minds , una selezione di episodi della popolarissima serie tv firmata ABC Studios, ispirati a fatti e personaggi di cronaca. La scelta del servizio pubblico ...

CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni 18 maggio 2018 : JJ pronta allo scontro con la Barnes : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 18 maggio 2018, su Fox Crime. Il BAU non riesce a tollerare il controllo della Barnes e decide di assumere un caso in segreto.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:35:00 GMT)