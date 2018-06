Così gli ex 007 dei servizi israeliani hanno indagato su Rovazzi e Fedez

Stadio - le ammissioni di Caporilli - primo scarcerato : 'Così potevamo controllare il Campidoglio' : Ammette a verbale che la procura di Roma non ha frainteso il senso delle intercettazioni e che l'impianto dell'accusa è corretto. Luca Caporilli, classe 64, geometra, dal 2011 in forza al gruppo ...

Calciomercato Cagliari - quattro innesti per Maran : Così cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Cagliari – Inizia un nuovo progetto in casa Cagliari con l’arrivo in panchina di Rolando Maran, l’obiettivo per l’ex Chievo è quello di disputare una stagione tranquilla e conquistare la salvezza. Il colpo importante è stato piazzato, si tratta del terzino Srna che si candida ad essere l’uomo in più della retroguardia. Mossa anche per il centrocampo, l’obiettivo principale è quello di trattenere ...

Roma - 'Ti do una martellata' : Così il re degli ambulanti minacciava vigili e funzionari : Le accuse di corruzione ai vigili che effettuavano i controlli: 'Siete dei papponi'. E le minacce ai funzionari del Campidoglio: 'Ti do una martellata'. Diceva di essere perseguitato dai vigili urbani ...

“Così noi gestiamo i clandestini” - parola di Donald Trump. Migliaia di bambini strappati dalle braccia dei genitori e ‘rinchiusi’ al confine : “Scusate, non ce la faccio”. Rachel Maddow, volto noto di Msnbc, non è riuscita a leggere il lancio d’agenzia relativo a bambini, separati da genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti, e destinati a 3 strutture in Texas. “Abbiamo una grafica?”, ha chiesto Maddow, cercando invano un aiuto dalla regia. Quindi, ha chiuso scusandosi con i telespettatori e cedendo la linea. Su Twitter, Maddow si è nuovamente ...

Migranti - il Papa : «Psicosi dai populisti. La paura impedisce di accogliere» | : Il Pontefice critica l’amministrazione Trump, ma ne ha anche per Salvini e come ha gestito il caso della nave Aquarius

Papa : “I populisti creano la psicosi dell’immigrazione”. Su Twitter : “Paura non impedisca di accogliere” : I populisti “creano la psicosi” sulla questione dell’immigrazione, anche se società anziane come l’Europa stanno affrontando “un grande inverno demografico” e hanno bisogno di più immigrati. Lo ha detto il Papa in un’intervista alla Reuters, pubblicata sul suo sito. Il pontefice critica anche l’amministrazione americana sulla gestione soprattutto dei minori e dice di essere dalla parte dei vescovi Usa che hanno definito ...

“Vi piaccio Così?”. Aurora Ramazzotti cambia look. Capelli ‘nuovi’ e ‘mood’ aggressivo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros : Michelle Hunziker ha chiuso la prima edizione di “Vuoi scommettere?” annunciando che ce ne sarà un’altra. La quinta e ultima puntata andata in onda il 14 giugno ha vinto la serata con 3.211.000 spettatori (pari al 16.3% di share) e ha battuto la replica di “Don Matteo” su RaiUno che ha ottenuto 2.970.000 spettatori (pari al 14.5% di share). Ma il programma di scommesse di Canale 5 ha registrato un risultato molto ...

Marte in opposizione perielica : a luglio mai Così luminoso in 15 anni : Scienza Vita su Marte? Curiosity scopre molecole organiche sul pianeta rosso Attualità Luca Parmitano primo comandante italiano della ISS nel 2019 Scienza La NASA conferma: c'è acqua su Europa, la ...

Cinema America - a luglio il Cinema torna a San Cosimato : Oggi ha vinto la città: dal 2 luglio il “Piccolo Cinema America” tornerà a vivere e far vivere piazza San Cosimato con 31 notti di proiezioni Cinematografiche consecutive a ingresso gratuito. Si conclude così, positivamente, la lunga polemica che ha visto questa storica piazza Trasteverina prima recuperata all’abbandono da 20 ragazzi che con passione la hanno animata e colorata coinvolgendo nelle ultime tre estati il Cinema italiano e ...

Dagli shorts alle chunky sneakers - l’estate 2019 vestiremo Così : GUARDA TUTTE LE IMMAGINI DELLE SFILATE SPORTSWEAR PIGLIATUTTO Addio alle cravatte, alle giacche, e ai completi formali. La prossima primavera/estate è lo sportswear a dominare incontrastato nel guardaroba maschile. La pensa così la maggior parte degli stilisti, che rivisita i propri codici estetici strizzando l’occhio al mondo dello sport. I riferimenti sono più o meno espliciti, ma ci sono. La moda maschile per la prossima ...

“Non potevo immaginare potesse morire Così”. Il dramma davanti ai genitori. La scena straziante è accaduta sotto ai loro occhi : era la loro figlioletta : La storia di questa bambina, e della sua famiglia, è tristissima. E ha allarmato tanti altri genitori che nel leggerla hanno pensato che l’attenzione verso i loro figli in determinate situazioni deve essere massima. Aveva soli setti anni Summer Grant, morta mentre stava giocando su un castello gonfiabile in un parco della sua città. La bimba è deceduta in un drammatico incidente nel marzo di due anni all’ Harlow Town Park, ...

Marte : mai Così vicino alla Terra negli ultimi 15 anni : ... l'IA lo capisce dal respiro Il cervello memorizza i posti dove il cibo è buono L'orologio interno che ci fa venire sonno Cerere ha più materiale organico del previsto Home - SCIENZA - Spazio Marte: ...

Stop dell'Unione europea agli Edc : Così i disinfettanti saranno più sicuri : L'Ue ha appena messo al bando gli Edc, sostanze chimiche finora contenute nei detersivi e prodotti per l'igiene, considerati nocivi per noi esseri umani

Stop dell'Ue agli Edc : Così i disinfettanti saranno più sicuri : L'Ue ha appena messo al bando gli Edc, sostanze chimiche finora contenute nei detersivi e prodotti per l'igiene, considerati nocivi per noi esseri umani