Cose Nostre torna su Rai 1 | ecco quando

superguidatv

: Passiamo la vita a fare cose che non ci piacciono e che non ci interessano. Concepiamo le nostre esistenze solo att… - beppe_grillo : Passiamo la vita a fare cose che non ci piacciono e che non ci interessano. Concepiamo le nostre esistenze solo att… - graziamorisi : RT @eyeonair: @ilpopulista_it Se le cose funzionano così, c'è molto da fare. Ma lo faremo,non possiamo sentirci presi in giro dalle nostre… - jaimelsnnister : @L_valhalla - È inutile attaccarsi a queste cose, i nostri gusti e le nostre motivazioni non cambieranno la realtà… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Nuovo ciclo di puntate di “” in arrivo su Rai 1:la data di messa in onda e alcune anticipazioni sul programma condotto da Emilia Brandisu Rai 1 ““, il programma che racconta la storia e la vita di chi si è opposto alle mafie pagando un prezzo molto alto senza mai smettere di fare il proprio dovere.alcune anticipazioni sul nuovo ciclo in partenza su Rai 1.inizia Debutta giovedì 28 giugno 2018 in seconda serata su Rai 1 la nuova edizione di ““, il programma condotto da Emilia Brandi. L’edizione 2018 del programma che racconta la storia di chi si è opposto alle mafie, racconta la realtà criminale preesistente in Calabria. L’obiettivo del programma è quello di proporre al telespettatore storie di persone che non hanno mai subito il potere della mafia e della criminalità ...