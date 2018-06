Cosa indossare per un weekend in barca a vela

gqitalia

: @leejooheongi ESATTO poteva essere evitato sicuramente ma non c'è bisogno di .. dargli del problematico quando lui… - keytagram : @leejooheongi ESATTO poteva essere evitato sicuramente ma non c'è bisogno di .. dargli del problematico quando lui… - keytagram : @leejooheongi concordo con te solitamente preferisco non dire nulla perché you know non faccio parte della cultura… - PeruginiArianna : RT @raccontodiniall: Perché harry non può indossare un bel completo bianco o un bel completo verde intenso glitterato??? cioè forse mi farà… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Tutti a bordo. L’estate è finalmente arrivata e con lei la voglia di prendere il largo. Ec’è di meglio di un week end in coppia o con gli amici in? E allora borsone in spalla, con il minimo indispensabile visto che i giorni sono pochi e lo spazio, si sa, è quel che è, e via… molliamo gli ormeggi. Come magliette vi suggeriamo di portare con voi un capo basic, ossia una t-shirt tinta unita girocollo bianca, che può essere usata anche per dormire, come quella di Stone Island, e due polo; una anch’essa bianca, come quella di Marina Militare Sportswear, l’altra del colore più di tendenza degli ultimi mesi: il rosso. Quella nella gallery è di Sundek. Tutte e tre possono essere abbinate sia al bermuda in cotone a righine di Slam così come al costume con barchette, perfetto per l’occasione, di North Sails. Il telo mare, meglio se è leggero e non voluminoso, come quello ...