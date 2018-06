Corea | Mosca | con Pyongyang progetti infrastrutturali comuni

Corea Nord : Lavrov invita Kim a Mosca : Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in missione in Corea del Nord, ha invitato a Mosca il leader Kim Jong-un. Lavrov, secondo i media russi, ha affermato che il Cremlino è "interessato ...

Nord Corea - Kim Jong-un incontra Lavrov E il ministro Esteri russo lo invita a Mosca : Kim Jong-un continua a lavorare, e con profitto, su due tavoli. O, come si dice in Italia, tiene aperti i due forni: quello americano e quello russo. E il Cremlino ne approfitta. Mentre il braccio destro del leader NordCoreano e vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, Kim Yong Chol, è arrivato a New York per incontrare il segretario di stato Usa Mike Pompeo e definire i preparativi del summit con Donald Trump, a ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Luca Curatoli sfiora il bis a Mosca. L’azzurro si arrende in finale al Coreano Oh : Non riesce il bis a Luca Curatoli nel Grand Prix di sciabola maschile a Mosca. Nella capitale russa, la scorsa stagione, il campano era riuscito a conquistare la sua prima vittoria in carriera, mentre questa volta si è dovuto accontentare del secondo posto. Infatti lo sciabolatore azzurro si è arreso in finale per 15-8 al sudcoreano Oh Sanguk, che centra anche il suo terzo successo stagionale. Curatoli ha evitato che la finale fosse tutta ...