Controlli antidroga della polizia | giovane trovato con marijuana | arrestato

Modica - Controlli antidroga in piazza Campailla : una denuncia : Diverse persone sono state controllate durante un'operazione antidroga condotta dalla Polizia Locale e dalla Polizia di Stato in piazza Campailla

Pavia : Controlli antidroga - cinque denunce (2) : (AdnKronos) – Altri due soggetti, individuati a bordo di un’auto, alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga e, dopo un breve inseguimento, hanno abbandonato il veicolo dileguandosi tra le campagne circostanti. Nell’auto sono stati trovati complessivamente circa 161 grammi di droga suddivisa in 43 grammi di cocaina, 35 di eroina e 83 di hashish, oltre a 200 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Le ...

Bari - agenti e pattuglie in piazza Umberto : Controlli antidroga nei luoghi dello spaccio : piazza Umberto passata al setaccio. Questo pomeriggio, nel centralissimo teatro dello spaccio in pieno centro cittadino, agenti e pattuglie della Polizia stanno battendo in lungo e in largo la zona, ...