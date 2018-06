Conte | un' euro-vittoria di Pirro Via la bozza ma summit in bilico

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare un accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Giuseppe Conte furioso : l'Europa ci vuole mandare tutti i richiedenti asilo : ' Forte irritazione' a Palazzo Chigi su come il dossier, se la bozza Ue che sta uscendo nelle ultime ore venisse confermata, sarà trattato nel corso del vertice informale di domenica a Bruxelles per ...

Su Europa e migranti Conte s'allinea a Salvini : "Noi non andiamo lì a firmare un accordo già deciso". Mentre escono le anticipazioni della bozza Ue in vista dell'incontro informale di domenica, che prefigurano la sostanziale messa in carico all'Italia dei migranti di "secundary movements", da Palazzo Chigi filtra irritazione. Ormai è un asse di fatto: sul fronte europeo ormai il governo Giuseppe Conte condivide la linea dura professata dalla Lega. Mentre Matteo Salvini lo ...

Tria il realista che acContenta - quasi - tutti. Lega - 5 Stelle e persino l'Europa : Il ministro dell'Economia, intervenuto all'ora di pranzo alla Camera, in sede di replica alla discussione sul Def ha fornito una prima linea precisa circa il suo mandato alla guida del Tesoro, dando ...

Reddito di cittadinanza - Martina : “Conte ha chiesto a Merkel risorse dell’Unione europea - governo naviga nel buio” : “Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il Reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il Reddito di inclusione. ...

Ocse contro governo Conte : populismo mette a rischio crescita Eurozona : 'Una più rapida soluzione sull'alto livello di crediti deteriorati in diversi Paesi sarebbe cruciale per facilitare lo sviluppo del credito e la trasmissione della politica monetaria. Anche se in ...

Euro - migranti - povertà : cosa ha detto Conte alla cancelliera Merkel : L'emergenza è la lotta alla povertà, l'Europa si faccia carico del tema cruciale del reddito di cittadinanza, "per l'Italia si tratta di una priorità". Giuseppe Conte apre un nuovo fronte con l'Europa. alla vigilia di quelle che definisce "scadenze importanti" come il prossimo Consiglio Ue di fine giugno. Di Maio aveva chiesto ai suoi di rilanciare i temi su cui il Movimento 5 stelle ...

"Soluzione europea al fenomeno migratorio" : a Berlino Conte condivide la linea Merkel - assieme cercano di arginare Seehofer-Salvini : La soluzione al fenomeno migratorio deve essere europea. Al suo primo bilaterale italo-tedesco, Giuseppe Conte trova una certa sintonia con Angela Merkel, proprio nel momento in cui la Cancelliera ne ha estremo bisogno. Non era scontato, eppure è successo: frutto di interessi in comune. Lei cerca il sostegno italiano – come farà domani nel bilaterale con Emmanuel Macron a Berlino – per Contenere il suo ministro degli ...

Conte a Berlino : «Soluzioni europee per i migranti o finisce Schengen» Merkel : collaboreremo con l'Italia : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per un vertice con la cancelliera Angela Merkel . Al centro dei colloqui soprattutto la questione dei migranti . 'l'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha ...

Conte : "Sui migranti soluzioni europee o stop a Schengen" - Merkel : aiuteremo l'Italia | Foto : Per l'emergenza migranti "servono soluzioni europee o si rischia la fine di Schengen". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con la cancelliera tedesca

Giuseppe Conte da Angela Merkel : 'Immigrazione - soluzioni dall'Europa o via ai respingimenti' : Orientare i fondi europei per finanziare le misure di sostegno all'inclusione sociale, compreso il reddito di cittadinanza . È quanto il premier Giuseppe Conte ha detto alla cancelliera tedesca Angela ...

