Consigliere regionale si dimette rinunciando a 8mila euro al mese | Torno al mio

"Salvini come Hitler" - l'ex Consigliere regionale insulta il ministro : 'Salvini è una merda come Hitler'. Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini . l'ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva , eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo ...

“Salvini come Hitler” - l’ex Consigliere regionale insulta il ministro : "Salvini è una merda come Hitler". Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini. L"ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva (eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo Misto) si è lasciato andare, sulla sua pagina Facebook, a un violento sfogo nei confronti del leader del Carroccio.Il commento choc è stato scritto da Riva sotto un post dove l"ex politico (ora riciclato a "blogger") augurava a Salvini, Di Maio e a ...

Sarzana - il Consigliere regionale Battistini nella squadra di Paolo Mione : ... , Chiara Conti , 24 anni, geometra, , Gianfranco Damiano , 65 anni, architetto, presidente della Camera di Commercio Italo-Libica, , Claudia Dicasale , 37 anni, laureata in Economia e Marketing, , ...

Amatrice - Pirozzi si dimette da sindaco : farà il Consigliere regionale : ... suo malgrado, una notorietà internazionale come il simbolo vivente di una comunità che non si è mai arresa e che ancora adesso lotta per attirare l'attenzione di media e politica sui problemi di una ...

Amatrice - Pirozzi lascia l’incarico da sindaco per fare il Consigliere regionale. “Un atto di amore verso la mia terra” : Governa la città di Amatrice dal 2009. È diventato uno dei simboli della “ricostruzione” del Centro Italia dopo i terremoti del 2016 e del 2017, inciampando in un’indagine per il crollo di una palazzina e in un paio di polemiche legate a Mussolini, Ius Soli e “mamme che devono tornare a fare le mamme”. E alle ultime elezioni ha deciso di capitalizzare la sua storia politica candidandosi alla guida della regione ...

Incompatibilità di ruoli per il Consigliere regionale e sindaco Markus Maurmair : L'Aula, con voto segreto, ha accolto , 31 sì e un'astensione, la delibera del Consiglio regionale riguardante la contestazione della causa di Incompatibilità al consigliere regionale Markus Maurmair , ...