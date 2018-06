Connessi | multidisciplinari e social | ecco la generazione dei medici millennial

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Nuove evidenze, nuove tecnologie, nuovi pazienti, nuovi metodi di finanziamento della salute e nuovi mezzi di comunicazione. Al cuore delle profonde trasformazioni che il mondo della salute vive e continuerà a vivere nei prossimi venti anni, c’è ladei, una categoria di professionisti che porta in ambito medico tutto il potenziale di cambiamento e adattabilità tipici della loro, allargando i confini e sfidando le convenzioni del settore. Nell’ambito del progetto “Generation Now – Italian Edition”, è stata presentata in occasione di un evento #MeetSanofi, la prima indagine in Italia dedicata aidella salute, ideata e sviluppata da Havas Life con il partner Ipsos e realizzata con il supporto incondizionato di Sanofi. La ricerca ha coinvolto un campione di 152con età media di 31 anni, di cui 61% specializzandi e 39% già ...