Confermato il problema al lettore delle impronte per Honor 10 | ecco la replica ufficiale

(Di venerdì 22 giugno 2018) Stiamo vivendo un mese di giugno davvero ricco di novità per tutti coloro che hanno deciso di un puntare su un10. Proprio a metà settimana, infatti, ho condiviso con voi le prime notizie a proposito di un aggiornamento extra, che tuttavia ancora non ha messo piede in Italia e nel resto d'Europa. Si tratta di una patch che introdurrà alcune funzioni interessanti, ma con ogni probabilità non verrà risolto unsegnalato da un numero davvero elevato di utenti in queste settimane.Mi riferisco alla questione deldigitali. Sia chiaro, al momento nessuno dice che non funzioni per il proprio10, ma come ho avuto modo di constatare personalmente negli ultimi giorni, è innegabile che i tempi di risposta siano più lunghi di quanto ci si possa immaginare e aspettare da un modello di fascia medio-alta. A quanto pare ne è consapevole anche la divisione ...