Compasso d’Oro 2018 | vince Vibram Furoshiku | la scarpa che avvolge

vanityfair

: RT @MilanoAmbiente: Ad Angelo Cortesi, redattore di #milanoambiente, il compassodoro 2018 - Max_Mainardi : RT @MilanoAmbiente: Ad Angelo Cortesi, redattore di #milanoambiente, il compassodoro 2018 - amanys_91 : RT @VITAnonprofit: Normali Meraviglie, un progetto da Compasso d’Oro - gazzettamantova : La caldaia ora si fa bella, a Osa il Compasso d’Oro - Cronaca - Gazzetta di Mantova -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Tra i sedici vincitori del, giunto alla sua 25esima edizione, c’è anche, azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma altamente performanti. Il brand si aggiudica il prestigioso riconoscimento grazie aFuroshiki The Wrapping Sole, una calzatura la cui suola prosegue sulla tomaia perre i piedi di ogni morfologia in ogni loro condizione, garantendo un fit personalizzato e un comfort senza pari. Questa, ispirata all’arte giapponese del furoshiki, nasce da una suola in gommaXS City, che garantisce durata e grip su superfici urbane. Il tessuto scelto dall’azienda per realizzare la tomaia è Sensitive Fabrics di Eurojersey. La “suolante” dinon è nuovo a prestigiosi riconoscimenti: nel 2017, oltre ad essere stata inserita nell’ADI Design Index 2017 è stata insignita del Premio ...