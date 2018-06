Commercio | per la Cina | gli Usa sono paranoici

Slime per bimbi cancerogeno - il Ministero della Salute lo ritira dal Commercio : ecco quale : l Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal commercio di un particolare tipo di Slime , venduto come gioco per bambini, pericoloso per la Salute e ritenuto tossico. Lo rende noto in un ...

Milano - Camera di Commercio : ecco i vincitori del concorso di progettazione per la riqualificazione del complesso edilizio di via delle ... : 'Siamo compiaciuti del fatto che un attore fondamentale dell'economia italiana come la Camera di commercio abbia scelto il nostro bando tipo e piattaforma web concorrimi per disciplinare e ...

Commercio : ConfCommercio Vicenza - per festivi ben venga tavolo confronto : Vicenza, 21 giu. (AdnKronos) - “Che le aperture festive dei negozi non abbiano risolto il problema del crollo dei consumi è un fatto conclamato, tra l’altro ampiamente previsto da ConfCommercio fin dall’introduzione della liberalizzazione degli orari da parte del Governo Monti. Ora si tratta di trov

Persiani : «Subito un piano straordinario del Commercio» : subito il rilancio del piano promozionale con iniziative diffuse sul territorio , laboratori, eventi, fiere, spettacoli, che prevedano il coinvolgimento di scuole, associazioni locali, bambini, ...

Lotta al Commercio di legno illegale : a Martignacco un seminario utile a conoscere gli strumenti per contrastare il fenomeno : commercio del legno, legalità e procedure per la tutela dei prodotti protagonisti venerdì 29 giugno a Martignacco, in provincia di Udine, dove legnoServizi, in collaborazione con PEFC Italia, ha organizzato il seminario gratuito di aggiornamento sull’EUTR per approfondire gli strumenti disponibili nel contrasto al commercio del legno illegale, ovvero il Sistema di Dovuta Diligenza legnok di Conlegno e la certificazione PEFC. L’obbiettivo ...

Usa, presidente Fed: "Dazi per ora solo un rischio per il commercio"

Apple cambia le regole dell'App Store per evitare il Commercio dei dati personali : Il negozio della Mela stringe le maglie dopo il caso Cambridge Analytica e blocca anche le app per minare criptovalute

Conte al G7 : “Accordo sul Commercio”. Merkel e Macron frenano. Trump va via prima : “Da Kim per una missione di pace” : Al termine della seconda giornata di lavori al G7, il premier italiano Giuseppe Conte annuncia che i leader internazionali hanno trovato un accordo sul commercio per attualizzare le regole. «Dazi, tariffe, barriere, si è molto discusso al G7. Posso anticiparvi che abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo tutti convenuto che il sistema del commercio...

ConfCommercio - Boccia a Di Maio : Grandi aperture. Presto confronto : ... nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio, ha affermato di non credere in strumenti come lo spesometro, il redditometro e gli studi di settore, aggiudicandosi il plauso del mondo delle ...

