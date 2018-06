Come il blog di Beppe Grillo sta cercando di venderci un futuro impossibile

Come il blog di Beppe Grillo sta cercando di vendere un futuro impossibile : Volendo ripercorrerne tre momenti chiave, ci sono innanzitutto le manifestazioni di "aggressività neoluddista" del 2000, quando durante i suoi spettacoli sfasciava i pc sul palco lamentando Come ...

Valeria Rossi a Blogo : "Orietta Berti è Come l'Altare della Patria! A Ora o mai più - nessuna rivalità - almeno per adesso!" : Valeria Rossi, la cantautrice nota per il tormentone Tre Parole, è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1 condotto da Amadeus.TvBlog ha intervistato la cantautrice romana a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata. Per quanto riguarda i "maestri", invece, ricordiamo che Valeria Rossi è stata abbinata a Orietta Berti.prosegui la letturaValeria Rossi a Blogo: "Orietta Berti è come l'Altare della ...

Mondiali 2018 - Sandro Piccinini a Blogo : "Come una finale di Champions che dura un mese" : Tutto pronto per il suo debutto mondiale a 60 anni compiuti! Sandro Piccinini commenterà la partita inaugurale del Mondiale di calcio 2018. Appuntamento fissato per giovedì 14 giugno alle ore 17, quando la Russia, padrona di casa, ospiterà l'Arabia Saudita. Il match sarà trasmesso in diretta da Canale 5. Mediaset presenta l'offerta e la programmazione per i Mondiali di Calcio 2018: tutte le ...

Osvaldo Bevilacqua a Blogo : Come è nato il mio Sereno variabile ora alla conquista di un nuovo record : Tornerà ad essere il padrone di casa da sabato 2 giugno su Rai2 con il suo Sereno variabile giunto alla sua edizione estiva 2018. Osvaldo Bevilacqua, perchè è ovviamente di lui che stiamo parlando, è oggi ospite graditissimo qui su TvBlog per parlarci della genesi di questa prestigiosa e celebre rubrica Rai, facendo anche un bel percorso sulla sua carriera, ora alla conquista di un nuovo record pronto ad essere certificato dal Guinness ...

Milly Carlucci a Blogo : A Ballando siamo Come Rocky - qualsiasi cosa accada ci rialziamo e picchiamo più forte di prima : Ospite della nuova puntata della nostra rubrica la conduttrice di Ballando con le stellePuntuale questa sera su Rai1, subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1, l'appuntamento con una nuova puntata dello show del sabato sera Ballando con le stelle. Ospite e ballerino in uno specialissimo numero country Terence Hill (fra due settimane in arrivo Ivana Trump con l'ex marito Rossano Rubicondi). Non solo Hill ovviamente, il piatto forte ...

