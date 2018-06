Come dare le dimissioni

Come funziona Youtube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

Come funziona Youtube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

Come arredare la camera da letto per favorire il rapporto di coppia : arredare adeguatamente la camera da letto può migliorare il rapporto di coppia? Potrebbe sembrarti strano all’apparenza, ma l’armonia con il tuo partner passa anche attraverso alcuni elementi irrinunciabili. Una stanza pulita, una fonte di luce ottimale e soprattutto un’atmosfera zen favoriscono l’intimità. In primo luogo, evita il total white alle pareti che appiattisce l’ambiente, rendendolo freddo. Anche il ...

E l'Italia sta a guardare - Come nel '58 : I quotidiani si arrangiano con dodici pagine, gli 'Avvenimenti sportivi' ne dividono una con la cronaca nera, , 'Sei agghiaccianti suicidi nelle ultime ventiquattr'ore', 'Fulmine devasta appartamento ...

Valeria Rossi - in coppia con Orietta Berti/ "Come andare in galleria d'arte con Andy Warhol" (Ora o mai più) : Valeria Rossi, dalla notorietà con "Tre parole" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria. Data - programma - orario d’inizio e tv. Come guardare la partita : Sabato 9 giugno si giocherà Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Osaka (Bulgaria) gli azzurri torneranno in campo per affrontare Yosifov e compagni in un incontro già importantissimo per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini, che ieri hanno perso al tie-break contro la Polonia Campione del Mondo, devono prontamente tornare al successo per rimanere in corsa ma ...

LUCIO ALLOCCA - INFARTO PER OTELLO DI UN POSTO AL SOLE/ Come sta? È stato operato d'urgenza al Cardarelli : LUCIO ALLOCCA, INFARTO per OTELLO di Un POSTO al SOLE: Come sta? Attore ricoverato presso il Cardarelli. La scorsa notte il 74enne ha subito un intervento chirurgico al cuore(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Lucio Allocca - infarto per Otello di Un posto al sole : Come sta?/ Attore ricoverato presso il Cardarelli : Lucio Allocca, infarto per Otello di Un posto al sole: come sta? Attore ricoverato presso il Cardarelli. La scorsa notte il 74enne ha subito un intervento chirurgico al cuore(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:23:00 GMT)

“Ecco Come faceva a piegarsi a 45 gradi”. Svelato il segreto di Michael Jackson. A 30 anni dall’uscita di Smooth Criminal - un team di scienziati spiega Come il Re del pop riusciva a sfidare le leggi della fisica : come dimenticare quella mossa ‘impossibile’? La stessa che per trent’anni ha vinto le leggi della forza di gravità ed è diventata un cult per i fan di Michael Jackson: è lei la protagonista di uno studio scientifico firmato da un team di neurochirurghi. Medici che hanno indossato i panni degli investigatori per svelare il segreto del ‘piegamento’ del creatore di ‘Thriller’, in un lavoro pubblicato ...

Champions - Dossena sa Come si fa : "Liverpool - Klopp può mandare in tilt le stelle Real" : Uefa B. Andrea Dossena oggi ha questo in mente, il patentino conseguito per continuare la sua avventura nel mondo del calcio. Da calciatore ad allenatore. Ma 'Uefa' e 'Dossena' sono due parole che, nella stessa frase, tendono a riportarci tutti al marzo 2009: Anfield, Liverpool-Real Madrid 4-0, che diventa ...

Governo M5s-Lega - Cazzola : “Sono schifato e depresso. Mi darei fuoco Come Ian Palach. Spero di morire presto” : “Governo M5s-Lega? Sono così tanto depresso e schifato che, se avessi un po’ di coraggio, prenderei una tanica di benzina e mi darei fuoco in piazza Maggiore come Ian Palach“. Sono le parole shock pronunciate dall’economista Giuliano Cazzola, commentando, a L’Aria che Tira (La7), il nuovo Governo. “Voglio ricordare all’imprenditore Scordamaglia (Presidente di Federalimentare, ndr)” – continua ...

Come arredare casa con i toni del turchese : Se si desidera una casa turchese non si deve aver paura di osare, dando carattere a spazi che solitamente risultano anonimi. In cucina, utilizzando oggettistica ed arredamento turchese, si possono avere risultati di tendenza senza temere di essere ridondanti. Il migliore amico del turchese è il bianco: se volete donare qualità allo spazio ed ai toni del turchese dovete sempre associarlo al bianco. Se scegliete di colorare la parete, optate per ...

Quella convocazione a cena da Philip Roth che fece sudare Come non mai Jonathan Franzen : Non c’è cosa che un anziano maschio disprezzi di più della forza vitale di un giovane. Se colleghi, ancor di più. Se scrittori, figuriamoci. Lo sosteneva Philip Roth, in uno dei suoi romanzi più da camera, eppure per noi uno dei più perfetti. Il fantasma esce di scena racconta dell’ennesima trasfigu

Bimba morta dimenticata in auto - la storia a Pomeriggio 5 : 'Come fai a guardare negli occhi l'assassino di tua figlia' : La comunità di Cascina , in provincia di Pisa, è stata sconvolta da un evento che ha distrutto un'intera famiglia. A Pomeriggio 5 parlano gli amici e i colleghi di Daniele Carli, l'uomo che ha ...