Colpo all' impero economico del clan Fasciani ad Ostia | confiscati beni per 18 milioni di

Tuffi - Tania Cagnotto : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Ho smesso di Colpo e non è stata una scelta intelligente” : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente“. Così Tania Cagnotto non esclude, dunque, un suo ritorno alle gare, dopo i tentennamenti di questi mesi che sono seguiti alla ...

VIDEO Portogallo-Marocco 1-0 - gli highlights della partita : decide Cristiano Ronaldo con un Colpo di testa : Il Portogallo ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. A decidere l’incontro è stato il solito Cristiano Ronaldo con un colpo di testa al 4′: cross di Moutinho, il fenomeno lusitano ha incornato al meglio e ha risolto la sfida. I Campioni d’Europa hanno poi sofferto contro i Leoni dell’Atlante che hanno fatto la partita ma che non sono riusciti a trovare la via del gol. Di seguito il VIDEO con li ...

Colpo di scena per Fallout 76 : perché la beta pubblica uscirà prima su Xbox One? : Fallout 76 arriverà con la beta pubblica prima su Xbox One, mentre tutti i giocatori di PS4 e PC dovranno aspettare. La data di uscita di Fallout 76 è in programma per il prossimo 14 novembre per PS4, Xbox One e PC e continuano ad arrivare nuovi dettagli sull’attesissimo gioco che già ha sollevato diverse polemiche. perché la beta di Fallout 76 prima su Xbox One? Il nuovo capitolo della serie realizzata da Bethesda sarà al centro a breve di ...

Pallavolo - la Savallese batte un altro Colpo : presa la giovane bielorussa Julia Miniuk : La giovane bielorussa Julia Miniuk, già nazionale U18, completa il reparto delle centrali della formazione bresciana La neopromossa Brescia guarda ad Est, all’Europa Orientale. Dalla Bielorussia arriva la giovanissima e promettente Julia Miniuk che ultima il reparto dei posti 3. Per lei un contratto triennale. Nata il 23 maggio 2000, la nuova Leonessa è alta 189 centimetri e, nonostante la giovanissima età, vanta esperienze internazionali ...

Calciomercato Juventus - Colpo di scena : ecco il terzino destro per Massimiliano Allegri : colpo di scena in casa Juventus nelle ultime ore, scelto il nuovo terzino destro. Sembrava fatta per Darmian ma nelle ultime ore la trattativa si è complicata tremendamente, il club bianconero aveva l’ok da parte del calciatore mentre mancava quello con il Manchester United, nelle ultime ore il club inglese ha alzato le richieste economiche, i 15 milioni di euro non bastano più per questo la trattativa rischia di saltare definitivamente. ...

Colpo alla mafia : 19 arresti nel clan di Paternò - a Catania - : Palermo, 19 giu. , askanews, Operazione antimafia a Catania. I carabinieri del Comando Provinciale etneo hanno arrestato 19 persone tra dirigenti ed affiliate al clan mafioso Laudani, e ritenute ...

ROBERTO MARONI - INCARICO EX COLLABORATRICE : CONDANNATO/ L'ex Ministro : "Un Colpo al cerchio e uno alla botte" : ROBERTO MARONI, aiuti a ex collaboratrici: CONDANNATO a un anno e a 450mila euro di multa. “Deluso ma non mi scoraggio”, la reazione delL'ex governatore lombardo. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:20:00 GMT)

Palermo : giovane ferito alla testa da Colpo di pistola - indaga la polizia : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 28 anni, F.G., è arrivato intorno alle 3 di questa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per una ferita al cuoio capelluto, provocata probabilmente da un proiettile che lo avrebbe colpito di striscio alla testa. Il giovane è stato

Si rifiuta di dargli dei soldi : il compagno le spara un Colpo alla nuca davanti alla figlia : Loreal Goode, 32 anni, è stata uccisa dal fidanzato per essersi rifiutata di dargli 36 euro per riavere la sua tv al banco dei pegni. Il tutto davanti agli occhi increduli della figlia della donna, di soli 14 anni. "Non meritava una fine simile, che sia da esempio per altre donne che devono fare attenzione alle persone con cui escono".Continua a leggere

Bonus Diesel - il governo valuta lo stop agli incentivi : in un solo Colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per la flat tax : Il ministero dell’Ambiente ha messo nel mirino il Bonus Diesel, per riuscire in un colpo solo a coprire parte dei costi della flat tax e cominciare la guerra allo smog cara al M5s. Il gasolio gode infatti di uno sconto fiscale rispetto alla benzina: ecco perché il prezzo alla pompa è inferiore. Riallineare le accise con la benzina porterebbe in cassa 5 miliardi di euro l’anno. E servirebbe anche a rispettare l’obiettivo della “progressiva ...

Colpo da professionisti alla Pigna - per rubare documenti : Incursione di ladri professionisti nella sede centrale della Pigna ad Alzano. Che non si sia trattato di due balordi si capisce dal fatto che prima di entrare in funzione, alle 00,39 di ieri, hanno ...

Calciomercato Hellas Verona - ecco allenatore e primo Colpo per la prossima stagione : Calciomercato Hellas Verona – Grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, la squadra di Pecchia non è riuscita a reagire e conquistare l’obiettivo. Ma adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e la prima mossa può considerarsi importante, la decisione è stata quella di affidare la panchina all’ex Bari Fabio Grosso, avrà l’obiettivo di riportare ...

Villasanta : nuovo Colpo alla Kuota - razziate otto super bici per 30mila euro : La Kuota di Villasanta torna nel mirino dei ladri: tra martedì 12 e mercoledì 13 razziate otto super bici che valgono in totale 30mila euro. I ladri di biciclette , ad alto contenuto tecnologico, sono ...

Pallanuoto : Colpo di scena alla Pro Recco! Panchina affidata a Ratko Rudic : Svolta clamorosa nella società più titolata della Pallanuoto italiana. La Pro Recco, dopo aver esonerato Vladimir Vujasinovic in seguito alla dolorosa sconfitta in finale di Champions League di Genova con l’Olympiacos, ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Ratko Rudic. Da molti giudicato il più forte coach della storia di questo sport, il croato, nato il 7 giugno del 1948 a Belgrado, ha vinto da allenatore ...