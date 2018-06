Clamoroso Argentina | Sampaoli rischia l’esonero prima della gara con la Nigeria

sportfair

: Tonfo clamoroso dell'Argentina travolta dalla Croazia e vicina ad una storica eliminazione.#Messi fantasma in piena… - realvarriale : Tonfo clamoroso dell'Argentina travolta dalla Croazia e vicina ad una storica eliminazione.#Messi fantasma in piena… - davidemaggio : #Mondiali2018, clamoroso in Islanda: 99·6% di share per la partita contro l’Argentina - passione_inter : Dall'Argentina - Clamoroso, Sampaoli verso l'esonero: contro la Nigeria panchina affidata a Burruchaga - -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Jorgela panchina giàcontro lache potrebbe sancire l’eliminazione dell’dai Mondiali La clamorosa sconfitta per 3-0 dell’contro la Croazia, con le chance di qualificarsi agli ottavi di finale del mondiale di Russia ridotte al lumicino, potrebbero portare a un immediato esonero del tecnico Jorge. Secondo la stampail ct dell’Albiceleste potrebbe essere sostituito in corsa da Jorge Burruchaga che farebbe il suo esordio in panchina nell’ultima sfida, quella contro la. L’indiscrezione, fatta filtrare da ‘TyC Sport’, rispecchierebbe i malumori dello spogliatoio coi giocatori che avrebbero chiesto l’allontanamento dell’ex allenatore del Siviglia. Decisivo per le sorti dei vice-campioni del mondo sarà l’altro match del gruppo D in programma ...