Citroen | per il C5 Aircorss al via quarto turno a Rennes

Nuovo look per la stazione del métro Javel-André Citroën : Dopo una prima collaborazione negli anni 80 in occasione di un’esposizione che tracciava la storia della Casa francese nel quartiere, per Citroën e RAPT un Nuovo progetto culturale alla stazione Javel-André Citroën. Il quartiere di Javel era originariamente noto per la fabbrica di prodotti chimici fondata nel 1777 in cui si produceva un agente sbiancante […] L'articolo Nuovo look per la stazione del métro Javel-André Citroën sembra essere ...

Punti importanti per Citroën al Rally Italia Sardegna : Dopo essersi trovati subito a dover difendere le proprie posizioni, al Rally Italia Sardegna gli equipaggi di Citroën Total Abu Dhabi WRT si sono dimostrati affidabili e concreti, conquistando il quinto e sesto posto finale. Con la pioggia imprevista di venerdì, evento piuttosto raro in questo periodo dell’anno sull’isola, per Citroën Total Abu Dhabi WRT […] L'articolo Punti importanti per Citroën al Rally Italia Sardegna sembra essere il ...

Nuova C5 Aircross - sicurezza a 360° per l'evoluto sport utility di Citroen : PARIGI - Fatta la premessa della disponibilità del Grip Control con hill assist descent, la Nuova Citroen C5 Aircross presenta una suite di sistemi di assistenza alla guida decisamente...

WRC : Citroën C3 R5 pronta per la Sardegna : Decisa a diventare la nuova auto da battere nella categoria, C3 R5 affronta ora i terreni più temuti del WRC. La Sardegna è uno di questi: i sentieri stretti con pietre sporgenti, da affrontare a volte con temperature roventi, mettono a dura prova gli uomini e le meccaniche, e richiedono fino alla fine la massima […] L'articolo WRC: Citroën C3 R5 pronta per la Sardegna sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Citroën C1 : la citycar connessa - perfetta per spostarsi con stile : La piccola ma grande Citroën C1 è frizzante, agile, dinamica e dal design giovane e spensierato. Le luci diurne a LED, i colori vivaci della carrozzeria e le numerose possibilità di personalizzazione la rendono la...

Rally di Portogallo – Meeke e Nagle vivi per miracolo! La Citroen ridotta a un rottame dopo l’incidente [VIDEO] : Incidente gravissimo nel Rally di Portogallo per l’equipaggio della Citroen numero 10 di Kris Meeke e Paul Nagle: l’equipaggio vivo per miracolo Attimi di grande apprensione e paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri dall’equipaggio di punta di Citroen Racing, formato da Kris Meeke e Paul Nagle. I due sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente, con la loro C3 numero 10 che, al chilometro 31,1 della Prova Speciale 12 del Rally di ...

WRC - Rally del Portogallo ancora sofferto per Citroen : out Meeke : Per la cronaca, al comando della cinquantaduesima edizione della corsa si conferma ancora Thierry Neuville , guidato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 WRC, autore di una gara sino ad ora molto ...

Quattro veicoli elettrici Citroën per il Comune di Roma : Dopo aver visto sfrecciare le vetture del marchio premium DS al recente e-Prix di Roma di Formula E, Groupe PSA si conferma vicina all'amministrazione della Capitale e al suo impegno a...