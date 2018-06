Ciclismo | una statua dedicata a Michele Scarponi in cima al Colle dell’Agnello In

Ciclismo - Giro del Delfinato : Daniel Martin regala una gioia alla UAE Emirates : Arriva finalmente un sorriso in casa UAE Emirates [VIDEO], grazie alla vittoria di Daniel Martin nella tappa numero cinque del Giro del Delfinato. L’arrivo in salita di Valmorel, ascesa lunga ma dalle pendenze costanti, ha riservato una bella battaglia tra i big negli ultimi tre chilometri. Martin è riuscito a sfuggire al controllo della Sky e al ritorno poderoso di Geraint Thomas nelle battute conclusive. Il gallese si è comunque consolato con ...

Ciclismo - ragazzo ferito in una gara : Elia Viviani dona la sua maglia ciclamino del Giro : Il campione olimpico di Ciclismo Elia Viviani ha voluto donare la propria maglia ciclamino, autografata, conquistata all'ultimo Giro d'Italia ad un giovane ciclista veronese, Andrea Fagnani , del team ...

Ciclismo – Eroica Montalcino 2018 : una fortissima emozione per oltre 1400 ciclisti : La seconda edizione dell’Eroica Montalcino si è conclusa non senza emozioni per i ciclisti in gara Sono stati più di 1400 i ciclisti che questa mattina, molti di buon’ora, sono partiti da piazza del Popolo per la seconda edizione di Eroica Montalcino, con tanti stranieri, specialmente Germania, Svizzera e Francia. Al via, confermando una tendenza ormai più che consolidata, tanti giovani che, attraverso Eroica, hanno la possibilità di ...

Giro d'Italia 2018 - il ritorno della 'crisi' : è tornato il Ciclismo di una volta : tornato il ciclismo di…una volta. Quello delle imprese eroiche, vedi Froome a Bardonecchia, con più di 80 chilometri di fuga su e giù per le montagne, e quello delle grandi crisi, scomparse da tempo. ...

Ciclismo - una rivoluzione tra i fornitori di bici delle squadre World Tour Video : Dopo sette anni è ormai prossimo a rompersi il sodalizio tra Tom Dumoulin [Video] e la casa costruttrice di biciclette Giant. L’addio al termine di questa stagione tra il costruttore asiatico e la squadra Sunweb è ormai certo, come anticipato dal giornale olandese De Telegraph e confermato da Cyclingweekly. Questo sara' solo uno dei tanti movimenti di mercato che riguarderanno nella prossima stagione le aziende che forniscono le bici alle ...

Ciclismo – Landa lascia la Movistar? Mikel corteggiato da una grande squadra World Tour : Mikel Landa potrebbe lasciare la Movistar: sullo spagnolo c’è una grande squadra World Tour che potrebbe soffiare lo spagnolo alla squadra iberica Mikel Landa, dopo un solo anno di contratto, potrebbe lasciare la Movistar. Il ciclista spagnolo nella prima parte di stagione ha vinto una tappa alla Tirreno-Adriatico e fatto molti allenamenti in Spagna. LaPresse/Fabio Ferrari Però, al Giro d’Italia non è stato selezionato dai manager ...

Ciclismo - Froome : ‘Sarebbe una sconfitta per lo sport se non corressi il Tour’ Video : Anche alla partenza del Giro d’Italia gran parte delle attenzioni sono concentrate su #Chris Froome. Il campione britannico torna alla corsa rosa dopo otto anni, e si tratta quasi di un esordio visto che allora era un semisconosciuto senza particolari velleita' ed ora è il numero uno dei grandi giri. Il tentativo d'assalto alla doppietta leggendaria Giro-Tour e soprattutto il caso salbutamolo in cui è rimasto invischiato alla scorsa Vuelta ...

Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi : una poltrona per tre : Alejandro Valverde , Movistar, Don Alejandro va alla crociata delle Ardenne con la speranza di raggiungere Merckx a quota cinque successi, un'impresa che varrebbe la leggenda, con tutti i nonostante e ...

una grande domenica di Ciclismo Titoli provinciali per due categorie : Sarà un fine settimana di grandi sfide quello in programma domenica sulle strade della provincia di Como. Dopo l'aperitivo nel giorno di Pasqua a Cantù con gli Juniores, tra due giorni il comitato ...

“Addio campione”. MotoCiclismo in lutto. Funambolo imprendibile ha emozionato come nessuno. Il cordoglio di tutto il mondo delle due ruote : Testa e cuore. Volontà e coraggio. Era così e lo sarà per sempre. Anche se l’annuncio che arriva oggi è di quelli che spezza il cuore e che nessuno avrebbe voluto sentire. Perché quando montava su quella motocicletta allora la parola “passione” prendeva significato nella sua interezza. Non ha mai mollato, neppure davanti al destino, ma stavolta non ha potuto farci niente. La morte ha bussato alla sua porta e nel sonno si è portata via, ...