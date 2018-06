Ciclismo | Adriatica Ionica Race - Sosa | è fiesta sul Passo Giau Show del giovane

Ciclismo – Adriatica Ionica Race : ad Enrico Logica la maglia verde : Enrico Logica del team Biesse Carrera si è aggiudicato la maglia verde nella seconda tappa dell’ Adriatica Ionica Race Grande soddisfazione in casa Biesse Carrera! Enrico Logica indossa la maglia verde dei GPM nella seconda tappa della Adriatica Ionica Race , con arrivo a Maser. Un bella gratificazione per Logica , dopo la lunga fuga che l’ha visto protagonista per buona parte della gara e un importante apporto al morale del team per ...

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

Ciclismo – Al via oggi l’Adriatica Ionica Race : da Nizzolo a Cavendish - ma c’è anche Elia Viviani! : oggi la cronosquadre dell’Adriatica Ionica Race: l’ordine di partenza della prima tappa dell’appassionante sfida italiana E’ tutto pronto per l’Adriatica Ionica Race: parte oggi la corsa ciclistica professionale a tappe che passa per i paesi bagnati dal mare Adriatico e dallo Ionio. Tanti i campioni in gara per questi cinque giorni di puro spettacolo con tanti grandi campioni: ci saranno tanti italiani, tra cui Elia ...