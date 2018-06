Ciaccheri | Giunta fatta seguendo anche indicazioni del Pd

romadailynews

(Di venerdì 22 giugno 2018): già da lunedì spazio per lavorare insieme al resto della coalizione Roma- Queste le parole di Amedeo, neo presidente del VIII Municipio. “Ho fatto unaledel Pd locale, accelerando per una immediata presa in carico dei problemi del territorio. Ci sarà assolutamente già da lunedì spazio per lavorare insieme al resto della coalizione. Pd e Leu in primis che hanno sollevato preoccupazioni, per rassicurarli che squadra di governo sarà subito operativa e sarà uno specchio della coalizione. Anzi, la squadra politica sarà più larga della nostrae della maggioranza perché sarà la squadra che si dovrà confrontare tutti i giorni sul territorio con le esigenze della cittadinanza, dimostrando che ci sono capacità e possibilità di rinnovamentoa sinistra”. “In queste ore stiamo accelerando- ha ribadito ...