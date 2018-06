Chris Evert esalta Serena Williams | ma il dubbio resta | “è la migliore della sua epoca

sportfair

: Sport: Chris Evert: 'Serena Williams la migliore, ma tornerà a vincere?&... #Chris #Evert #amp34Serena… - TuttOSuLinuX : Sport: Chris Evert: 'Serena Williams la migliore, ma tornerà a vincere?&... #Chris #Evert #amp34Serena… - TennisWorldit : Chris Evert: 'Serena Williams la migliore, ma tornerà a vincere?' - videogoltoday : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 22 giugno 2018) La leggendariail talento di, giudicandola latennista moderna. In merito al futurotennista statunitense però,no diversi dubbi La questione GOAT (ildi sempre) nel mondo del tennis non è un discorso che interessa solo l’ambito maschile. Anche il circuito WTA ha le sue discussioni in merito a chi sia ladi sempre, ma quasi tutti concordano sul fatto che nei tempi modernisia la dominatrice incontrastata. Sul finale di carrieratennista americana però aleggia un alone di mistero. Il ritorno in campo dopo la maternità non è andato secondo i piani: qualche infortunio di troppo, fatica a ritrovare laforma fisica e vittorie che stentano ad arrivare sotto il profilocontinuità. Intervistata sulla questione GOAT, la leggendariahato il talento, ...